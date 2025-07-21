Televizyonla milyonlarca TL'lik dev vurgun! Bu yönteme dikkat

Hatay'da nakliye esnasında 25 milyon TL değerinde 492 adet televizyonun mal sahiplerine teslim edilememesi üzerine harekete geçen ekipler, sırra kadem basan şahısların peşine düştü.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen nakliye dolandırıcılığına yönelik şikayet üzerine 9 Temmuz ve 14 Temmuz tarihleri arasında kapsamlı güvenlik kamerası ile saha çalışması gerçekleştirdi.

POLİSTEN KAÇAMADILAR

Çalışmaların neticesinde olayın şüphelileri; N.Y., A.E., B.Ç., C.Ç. ve H.Ç. adlı 5 şüpheli tespit edildi. Şahıslar, Antakya ve İskenderun ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı.

TELEVİZYONLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Suça konu yaklaşık 20 milyon TL tutarındaki 400 adet televizyon ise farklı noktalarda bulunarak asıl sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; N.A., A.E. ve C.Ç. tutuklandı, diğer 2 şahıs serbest bırakıldı.