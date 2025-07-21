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 | Baran Aksoy

Televizyonla milyonlarca TL'lik dev vurgun! Bu yönteme dikkat

Hatay'da nakliye esnasında toplam değeri 25 milyon TL'yi bulan 492 televizyonu sahiplerine teslim etmeyen dolandırcılar, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakaladı.

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Televizyonla milyonlarca TL'lik dev vurgun! Bu yönteme dikkat
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 08:54
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 09:30

Hatay'da nakliye esnasında 25 milyon TL değerinde 492 adet televizyonun mal sahiplerine teslim edilememesi üzerine harekete geçen ekipler, sırra kadem basan şahısların peşine düştü.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İl Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen nakliye dolandırıcılığına yönelik şikayet üzerine 9 Temmuz ve 14 Temmuz tarihleri arasında kapsamlı ile saha çalışması gerçekleştirdi.

Televizyonla milyonlarca TL'lik dev vurgun! Bu yönteme dikkat

POLİSTEN KAÇAMADILAR

Çalışmaların neticesinde olayın şüphelileri; N.Y., A.E., B.Ç., C.Ç. ve H.Ç. adlı 5 tespit edildi. Şahıslar, Antakya ve İskenderun ilçelerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Televizyonla milyonlarca TL'lik dev vurgun! Bu yönteme dikkat

TELEVİZYONLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Suça konu yaklaşık 20 milyon TL tutarındaki 400 adet televizyon ise farklı noktalarda bulunarak asıl sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden; N.A., A.E. ve C.Ç. tutuklandı, diğer 2 şahıs serbest bırakıldı.

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ETİKETLER
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#Televizyon Çalınması
#Yaşam
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