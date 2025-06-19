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 | Bengül Arıca

TEM’de korku dolu anlar! Yolcu otobüsü küle döndü: Yol trafiğe kapandı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yangın paniği yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yolcu otobüsü bir anda alev topuna dönüştü. Yangın sırasında yolcuların tahliye edildiği ve şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle otoyolda trafik durdu.

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TEM’de korku dolu anlar! Yolcu otobüsü küle döndü: Yol trafiğe kapandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 10:23

TEM'de korku dolu anlar yaşandı. Korkutan yangın, sabah saatlerinde TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Köroğlu Rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

TEM’de korku dolu anlar! Yolcu otobüsü küle döndü: Yol trafiğe kapandı

ALEVLER BİR ANDA TÜM OTOBÜSÜ SARDI

Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yolcu otobüsü tamamen yanarak demir yığınına döndü.

TEM’de korku dolu anlar! Yolcu otobüsü küle döndü: Yol trafiğe kapandı

TEM'DE TRAFİK DURDU

Yangın sırasında yolcuların tahliye edildiği ve yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde trafik bir süre durduruldu. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, yangının söndürülmesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik kontrollü olarak yeniden açıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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