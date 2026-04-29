Temel kazısı felaketle sonuçlanıyordu! 5 katlı bina boşaltıldı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde İnönü Mahallesi 152. Sokak’ta temel kazısı yapılan inşaat alanının bitişiğinde bulunan 5 katlı binadan çatırdama seslerini geldi.
Bina sakinleri hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin ilk incelemesinde, temel kazısının ardından apartmanın altındaki toprak kütlesinin bir kısmının kaydığı belirlendi.
Güvenlik önlemleri kapsamında binada yaşayan 14 kişi tahliye edilirken, polis ekipleri sokağı şeritlerle kapatarak çevrede önlem aldı.
Olası risklere karşı apartmanın doğal gazı kesildi ve bina, Çayırova Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.