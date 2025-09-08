Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Kırklareli'de dehşete düşüren kaza! Temizlik görevlisinin kolu koptu

Kırıkkale'de geri manevra yapan çöp kamyonu sürücü, aydınlatma direğine çarpması sonucu temizlik görevlisinin kolunun kopmasına neden oldu. Bir diğer temizlik görevlisi ise hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sürücüyse gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 17:12

'de geri manevra yapan çöp kamyonunun yaptığı kaza faciayla sonuçlandı. Kaza, Akşemsettin Mahallesi 1794. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. idaresindeki çöp kamyonu, sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada aydınlatma direğine çarptı. Kamyonun arkasında bulunan temizlik görevlisi M.C.'nin sağ kolu, kamyon ile beton direk arasında kaldı. Araçtan savrulan diğer temizlik personeli R.A. da hafif şekilde yaralandı.

Kırklareli'de dehşete düşüren kaza! Temizlik görevlisinin kolu koptu

GÖREVLİNİN SAĞ KOLU KOPTU

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan M.C.'nin sağ kolunun koptuğu öğrenildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından M.C. Ankara'ya sevk edildi. Araç sürücüsü D.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırklareli'de dehşete düşüren kaza! Temizlik görevlisinin kolu koptu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Korkunç kaza kamerada! Anne öldü, kızı yaralandı
ETİKETLER
#trafik kazası
#yaralanma
#kırıkkale
#iş kazası
#Çöp Kamyonu Kaza
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.