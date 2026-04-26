Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Temizlik için girdi, patron olarak çıktı! 4 çocuk annesinin Gaziantep’teki "Lezzet" zaferi

Gaziantep'te 4 çocuk annesi kadın, yıllar önce aşçı olan eşine destek olmak için gittiğinde mesleğin inceliklerini öğrenmeye başladı. Aradan geçen 7 yılda ustalaşan kadın günümüzde kendi restoranını açarak patron oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 13:12

Gaziantep'in yöresel yemeklerini yapıp sattığı restoranı tek başına idare etmekte zorlanan eşine destek olmak için çalışmaya başlayan 35 yaşındaki Fatma Kalkan, ilk önceleri restoranın temizlik işlerine baktı. Ardından mutfağa girerek eşine yemek yapımında yardım etmeye başlayan Kalkan, erkek egemen bir sektör olarak bilinen yemek sektöründe gösterdiği başarıyla adından söz ettirmeye başladı.

HABERİN ÖZETİ

Temizlik için girdi, patron olarak çıktı! 4 çocuk annesinin Gaziantep’teki "Lezzet" zaferi

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Gaziantep'te eşinin yöresel yemekler restoranına destek olmak için temizlikle başlayıp mutfağa giren Fatma Kalkan, zamanla restoranın tüm yemeklerini yapmaya başlayarak erkek egemen bir sektörde başarı hikayesi yazmıştır.
Fatma Kalkan, eşinin restoranına destek olmak için çalışmaya başlamış, ilk başta temizlik işleriyle ilgilenmiştir.
Ardından mutfağa girerek eşine yemek yapımında yardım etmiş ve bölgenin ünlü yemeklerini menüye eklemiştir.
Kendi yemeklerini yaparak ilgi gören Kalkan, zamanla restorandaki tüm yemekleri kendisi yapmaya başlamıştır.
Kalkan, kadınların istedikten sonra başaramayacakları hiçbir işin olmadığını vurgulamıştır.
Başlangıçta yaşadığı zorluklara ve çevresindekilerin 'yapamazsın' demelerine rağmen azim ve kararlılıkla devam etmiştir.
Restoranın tüm kontrolünü eline aldığını ve dışarıdan ürün almadan tüm yemekleri kendisinin yaptığını belirtmiştir.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Bölgenin ünlü yemekleri Firik pilavı, yuvalama, içli köfte, malhıtalı köfteyi de restoranın menüsüne ekleyen Kalkan'ın yaptığı yemekler büyük bir ilgi görünce restorandaki tüm yemekleri kendisi yapmaya başladı.

“KADINLARIN İSTEDİKTEN SONRA BAŞARAMAYACAKLARI HİÇBİR İŞ YOK”

Temizlik ve yemek yapmak için eşinin yanında çalışmaya başladığı restoranın patronu olmanın büyük mutluluğunu ve gururunu yaşayan Kalkan, kadınların istedikten sonra başaramayacakları hiçbir işin olmadığını söyledi.

“GAZİANTEP'İMİZİ TANITMAK İSTEDİM”

Aşçı olan eşine destek olmak amacıyla adım attığı sektörde yükselişinin diğer kadınlara örnek olmasını dileyen Kalkan, "Eşim aşçıydı, aşçılığı bıraktıktan sonra 'kendi iş yerimizi açalım' dedik. Eşim kendi işini kurduktan sonra ‘bana destek olur musun?' dedi. Ben de eşime ‘sana her türlü destek olurum' dedim. Bu şekilde başladık. Gaziantep'imizi daha iyi temsil etmek için bize ait yöresel yemeklerimizi yapmaya başladım. Normalde toplu yemek yapıyorduk. Sonra yöresel yemek satışı yapıp satan restoran olarak devam etmeye başladık. Gaziantep'imizi tanıtmak istedim. Ben Baraklı'yım ve tezgahımızda da kendi kültürümü yansıtmak istedim" dedi.

“İLK İŞ YERİMİ AÇTIĞIMIZDA KÜÇÜK KIZIM 9 AYLIKTI”

Çocukluğundan beri yemek yapmayı sevdiğini belirten Kalkan, "İlk yola çıktığımızda çok zorluklarla karşılaştık. Ben ev hanımlığından geliyorum. Çok küçük yaşta evlendim, hep yemeğin içerisindeydim. Dolayısıyla eşin de aşçı olunca daha çok yemeğin içerisinde oluyorsun. 4 çocuk annesiyim. İlk iş yerimi açtığımızda küçük kızım 9 aylıktı. Kızımı da kendimle iş yerime getiriyordum. O dönem daha çok stok olarak çalışıyordum. İçli köftemi, yuvalamamı, mantımı ve mercimekli köftemi stok halinde yapıyor ve satıyordum" şeklinde konuştu.

“"KADINSIN, YAPAMAZSIN, ÇOK ZORLANIRSIN" DEDİLER”

Yakınlarının ve çevresindekilerin "Kadınsın, yapamazsın, çok zorlanırsın" demesine rağmen yılmadan azim ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirten Kalkan, "Ben bir kadınım diye bana çok zorbalık yapan da oldu. ‘Yapamazsın' diyenler çok oldu. Çevremden o desteği pek fazla göremedim. Annem ve babam bana çok destek oldu. ‘Ben bu işe başladım ve bu işi devam ettireceğim' dedim. Azim, hırs ve kararlılıkla işimi devam ettirdim. Bu yolda batmak da var, yükselme de var' dedim. Rabbim yardımcı oldu. Allah'a şükür iyi yerlere geldiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BEN HEP KENDİ AYAKLARIM ÜZERİNDE DURMAYA ÇALIŞTIM”

Eşine destek olmak amaçlı çıktığı bu yolda patron olduğunu belirten Kalkan, "Ben hep kendi ayaklarım üzerinde durmaya çalıştım. İş yerimin bütün kontrolünü elime aldım. Buradaki bütün her şey benim kontrolümdedir. Dışarıdan asla kesinlikle bir ürün almıyorum. Yemeklerin hepsini ben yapıyorum ve yemeklerde kullandığım salça, baharat ve zeytinyağını da ben yapıyorum. Hem ev hanımı olarak hem de çalışan bir bayan olarak yoluma devam etmek istiyorum. Çünkü benim geçmişim ev hanımlığından geliyor. 7 senedir çalışma hayatının içerisindeyim. Eğitimimi sonradan tamamladım" dedi.

“GÜÇLÜ BİR KADIN OLMAK KADAR GÜZEL BİR ŞEY YOKTUR”

Temizlik ve yemek yapmak için eşinin yanında çalışmaya başladığı işini şimdilerde ise patron olarak sürdürdüğünü söyleyen Kalkan, "Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen her kadın bunu başarır. Ev hanımlığını da yaşadım. Kendi ayaklarım üzerinde de durdum. Gerçekten bir kadının kendi parasını harcaması gibisi yoktur. Kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olmak, güçlü bir kadın olmak kadar güzel bir şey yoktur. Birisinden bir şeyler istemek çok zor. Ama kendi ayaklarının üzerinde durursan, kendi paranı kazanırsan daha güçlü olursun. Kendi ayakları üzerinde durmayı başaran kadınlar daha güçlü olur diye düşünüyorum ve daha değer görür" diye konuştu.

