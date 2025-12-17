Kursiyerlikten başlayıp kendi işinin patronu oldular! 3 kadın girişimcinin yolu adım adım başarıya gidiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (KO-MEK) tanışan 3 kadın girişimci, aldıkları eğitimlerin ardından güçlerini birleştirerek kendi iş yerlerini açtı.

"NADİDE HOBİ"

Körfez ilçesindeki kurs merkezinde ahşap boyama, ebru, makrome, kağıt rölyef ve çanta dikimi gibi branşlarda eğitim gören Zeynep Badem, Gülüfer Takı ve Şükran Yamaç, el sanatları üzerine "Nadide Hobi" adını verdikleri atölyeyi kurdu. Girişimci kadınlar, atölyede sadece kendi el emeği ürünlerini değil, kurstaki diğer arkadaşlarının eserlerini de satışa sunarak kadın istihdamına katkı sağlıyor.

SEVDİKLERİ AKTİVİTELERİ İŞE DÖNÜŞTÜRDÜLER

İşletme ortaklarından Zeynep Badem, hobilerini işe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hem üretim yaptıklarını hem de malzeme tedariki sağladıklarını belirten Badem, "Yaptığımız işleri insanların görmesini, bu çalışmalardan ilham almalarını, hatta gelip burada yeni şeyler öğrenmelerini arzu ettik. Sadece ürettiğimiz ürünleri satmakla kalmıyor, aynı zamanda ham objeleri de dükkanımıza getirerek KO-MEK kursiyerlerinin malzemelere daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz. Böylece kurs merkezindeki arkadaşlarımızın ayağına malzeme götürmüş oluyoruz" dedi.

DÜKKAN GERİ DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLIYOR

Kurdukları işletmede geri dönüşüme de büyük önem verdiklerini vurgulayan Badem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burayı geri dönüşüm ürünleriyle tasarladık. Raflarımız, masalarımız, dekorlarımızın çoğu geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşuyor. Bu yaklaşım bize hem maddi olarak kolaylık sağladı hem de çok daha sıcak, samimi ve özgün bir ortam oluşturdu."

"SÜREKLİ KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ"

Şükran Yamaç da KO-MEK sayesinde yeni beceriler edinirken yol arkadaşlarıyla tanıştığını kaydetti. Üretmeyi ve faydalı olmayı sevdiğini dile getiren Yamaç, "KO-MEK'te aldığımız eğitimlerin ardından, bu birikimi bir adım ileri taşıyarak bir iş yeri kurma fikri gelişti. Aldığımız eğitim, edindiğimiz dostluklar ve ailelerimizin desteğiyle bu işletmeyi hayata geçirdik. İnsanların gelip üretim sürecine katılabileceği, öğrenebileceği ve keyifle vakit geçirebileceği bir alan oluşturduk" diye konuştu.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ÜRETİYORUM"

Gülüfer Takı ise çocukluktan beri el sanatlarına ilgi duyduğunu, açtıkları atölyede hem üretim yapıp hem de kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Takı, "Burada birçok branşta üretim yaparak satış gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda KO-ME'te eğitimlerimiz devam ediyor. Sürekli kendimizi geliştiriyor, yeni teknikler öğreniyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, atölyede ürünleri satılan kursiyerlerden Ümmü Gülsüm Göksel, kadınların dayanışma içinde aile ekonomilerine katkı sağladığını belirterek, girişimci arkadaşlarına teşekkür etti.