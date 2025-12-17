Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Kursiyerlikten başlayıp kendi işinin patronu oldular! 3 kadın girişimcinin yolu adım adım başarıya gidiyor

Kocaeli'de yaşayan 3 ev hanımı belediyenin verdiği kurslara katılarak hobilerini üretime döktüler. Aldıkları çeşitli eğitimler sonucunda 'nadide hobi' adında bir dükkan açtılar. Kendilerinin ve diğer kursiyer arkadaşlarının ürettiği ürünleri satan kadın girişimciler böylelikle arkadaşlarının kazancına da destek oluyor. Geri dönüşüm materyallerinden yararlanan hanımlar, bu durumun hem maddi olarak kolaylık sağladığı hem de daha sıcak, samimi ve özgün bir ortam oluşturduğunu ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kursiyerlikten başlayıp kendi işinin patronu oldular! 3 kadın girişimcinin yolu adım adım başarıya gidiyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 12:09

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (KO-MEK) tanışan 3 , aldıkları eğitimlerin ardından güçlerini birleştirerek kendi iş yerlerini açtı.

Kursiyerlikten başlayıp kendi işinin patronu oldular! 3 kadın girişimcinin yolu adım adım başarıya gidiyor

"NADİDE HOBİ"

Körfez ilçesindeki kurs merkezinde ahşap boyama, ebru, makrome, kağıt rölyef ve çanta dikimi gibi branşlarda eğitim gören Zeynep Badem, Gülüfer Takı ve Şükran Yamaç, el sanatları üzerine "Nadide Hobi" adını verdikleri atölyeyi kurdu. Girişimci kadınlar, atölyede sadece kendi el emeği ürünlerini değil, kurstaki diğer arkadaşlarının eserlerini de satışa sunarak kadın istihdamına katkı sağlıyor.

Kursiyerlikten başlayıp kendi işinin patronu oldular! 3 kadın girişimcinin yolu adım adım başarıya gidiyor

SEVDİKLERİ AKTİVİTELERİ İŞE DÖNÜŞTÜRDÜLER

İşletme ortaklarından Zeynep Badem, hobilerini işe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Hem üretim yaptıklarını hem de malzeme tedariki sağladıklarını belirten Badem, "Yaptığımız işleri insanların görmesini, bu çalışmalardan ilham almalarını, hatta gelip burada yeni şeyler öğrenmelerini arzu ettik. Sadece ürettiğimiz ürünleri satmakla kalmıyor, aynı zamanda ham objeleri de dükkanımıza getirerek KO-MEK kursiyerlerinin malzemelere daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz. Böylece kurs merkezindeki arkadaşlarımızın ayağına malzeme götürmüş oluyoruz" dedi.

Kursiyerlikten başlayıp kendi işinin patronu oldular! 3 kadın girişimcinin yolu adım adım başarıya gidiyor

DÜKKAN GERİ DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLIYOR

Kurdukları işletmede geri dönüşüme de büyük önem verdiklerini vurgulayan Badem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burayı ürünleriyle tasarladık. Raflarımız, masalarımız, dekorlarımızın çoğu geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşuyor. Bu yaklaşım bize hem maddi olarak kolaylık sağladı hem de çok daha sıcak, samimi ve özgün bir ortam oluşturdu."

Kursiyerlikten başlayıp kendi işinin patronu oldular! 3 kadın girişimcinin yolu adım adım başarıya gidiyor

"SÜREKLİ KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ"

Şükran Yamaç da KO-MEK sayesinde yeni beceriler edinirken yol arkadaşlarıyla tanıştığını kaydetti. Üretmeyi ve faydalı olmayı sevdiğini dile getiren Yamaç, "KO-MEK'te aldığımız eğitimlerin ardından, bu birikimi bir adım ileri taşıyarak bir iş yeri kurma fikri gelişti. Aldığımız eğitim, edindiğimiz dostluklar ve ailelerimizin desteğiyle bu işletmeyi hayata geçirdik. İnsanların gelip üretim sürecine katılabileceği, öğrenebileceği ve keyifle vakit geçirebileceği bir alan oluşturduk" diye konuştu.

Kursiyerlikten başlayıp kendi işinin patronu oldular! 3 kadın girişimcinin yolu adım adım başarıya gidiyor

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ÜRETİYORUM"

Gülüfer Takı ise çocukluktan beri el sanatlarına ilgi duyduğunu, açtıkları atölyede hem üretim yapıp hem de kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Takı, "Burada birçok branşta üretim yaparak satış gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda KO-ME'te eğitimlerimiz devam ediyor. Sürekli kendimizi geliştiriyor, yeni teknikler öğreniyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, atölyede ürünleri satılan kursiyerlerden Ümmü Gülsüm Göksel, kadınların dayanışma içinde aile ekonomilerine katkı sağladığını belirterek, girişimci arkadaşlarına teşekkür etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hastane önünde meydan savaşı gibi kavga! Tabureler havada uçuştu
ETİKETLER
#geri dönüşüm
#atölye
#Kadın Girişimci
#Ko-mek
#El Sanatları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.