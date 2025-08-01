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 | Banu İriç

Temmuz ayını 19 şehir 40 derecenin üzerinde kapattı

Temmuz ayı kavurucu sıcaklıklar ve orman yangınlarıyla herkesi bunalttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı illeri açıklarken bir de müjde verdi.

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Temmuz ayını 19 şehir 40 derecenin üzerinde kapattı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 00:21
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 00:21

Yurt genelinde gün geçtikçe etkisini artıran ayının son gününde termometreleri çıldırttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 19 il 40 derecenin üzerinde Temmuz ayını tamamladı.

Temmuz ayını 19 şehir 40 derecenin üzerinde kapattı

SICAKLIKLAR NORMALE DÜŞECEK

Mevsim normallerinin üzerine çıkarak 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren mevsim normallerine düşecek.

Temmuz ayını 19 şehir 40 derecenin üzerinde kapattı

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık 47,3 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesinde ölçüldü. Bunu 46,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ile Batman'ın Beşiri ilçeleri takip etti.

Temmuz ayının son gününde sıcaklıklar 19 ilde 40 ile 47,3 derece aralığında seyretti.

Temmuz ayını 19 şehir 40 derecenin üzerinde kapattı

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:


İL/İLÇE SICAKLIK(C°)
Siirt, Kurtalan 47,3
Şırnak - Cizre 46,7
Batman - Beşiri 46,3
Mardin - Dargeçit 46,3
Diyarbakır - Silvan46
Malatya - Yazıhan44,5
Elazığ - Baskil 44,3
Şanlıurfa - Hilvan 44,3
Adıyaman - Kahta44
Gaziantep - Karkamış43,9
Bingöl - Genç 42,7
Erzincan - Kemaliye42,5
Tunceli il merkezi 42,1
Hatay - Hassa 41,2
Kahramanmaraş - Çağlayancerit40,6
Erzurum - İspir 40,5
Muş - Hasköy 40,5
Karaman il merkezi40,4
Kilis il merkezi 40,4

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