13°
Temu'dan alışveriş yasaklandı mı? Rekabet Kurumu açıklama yapmıştı

Çin merkezli e-ticaret platformu Temu'ya yönelik inceleme başlatıldığı Rekabet Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Başlatılan incelemenin standart prosedürler dahilinde yürütülmekte oludğu ifade edilmişti. Başlatılan incelemenin ardından vatandaşlar tarafından Temu'dan alışveriş yasaklandı mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 13:03
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 13:03

Temu'dan alışverişler yasaklandı mı sorusu gündeme geldi. Rekabet Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde strandart prosedürler dahilinde Temu hakkında inceleme başlatılmıştı. Rekabet Kurumu başlatılan bu inlcemenin doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmaması gerektiği hakkında açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamanın ardından ise vatandaşlar tarafından Temu'dan alışveriş yasaklandı mı sorusu araştırılmaya başlandı.

TEMU'DAN ALIŞVERİŞ YASAKLANDI MI?

Temu'dan alışverişlerin yasaklandığına dair yetkili makamlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Temu'ya yönelik herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Rekabet Kurumu tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan inceleme hakkında ise açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada incelemenin standart prosedürler halinde yürütüldüğü ve doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmaması gerektiği belirtildi. İnceleme sürecinin tarafsızlığını ve gizliliğini korumak, aynı zamanda hak kayıplarının önüne geçmek için detaylı açıklamanın bu aşamada yapılmadığı ifade edilmişti.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada "Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bu işlemin başlatılmış olması doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. İnceleme sürecinin gizliliğini ve tarafsızlığını korumak, aynı zamanda hak kayıplarının önüne geçmek adına şu aşamada detaylı açıklama yapılamamaktadır. Söz konusu sürecin seyrine ilişkin güncel bilgiler, ilerleyen dönemde şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

