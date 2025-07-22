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 | Baran Aksoy

Termometreler 47 dereceyi gösterdi! Güneşten kaçan camiye sığındı: Herkes uyuyakaldı

Kavurucu sıcaklar Diyarbakır’da da etkisini gösteriyor. Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği kentte, çocuklar süs havuzlarına girerek serinledi, yetişkinler ise cami içlerine sığındı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 16:30

Kavurucu sıcaklar ülke genelinde etkisi göstermeye başladı. 'da da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemenin farklı yollarını aradı.

Termometreler 47 dereceyi gösterdi! Güneşten kaçan camiye sığındı: Herkes uyuyakaldı

ÇOCUKLAR ANZELE'YE KOŞTU

Çocuklar Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın ederken yetişkinler ise serinlemek için camilere yöneldi. Camilerin serin ortamında uzanarak dinlenen vatandaşların birçoğu uyuyakaldı.

Termometreler 47 dereceyi gösterdi! Güneşten kaçan camiye sığındı: Herkes uyuyakaldı

HERKES GÖLGE BİR YER ARADI

Diyarbakır’da gün içinde dışarıda bulunmak zorunda kalanlar ise gölgelik alanlara sığınarak güneşten uzak durmaya çalıştı.

Termometreler 47 dereceyi gösterdi! Güneşten kaçan camiye sığındı: Herkes uyuyakaldı

"CEHENNEM ATEŞİ GİBİ SICAK"

Diyarbakır’daki sıcaklığı 48 ile 50 derece hissedildiğini belirten bir vatandaş, "Bu sıcaklarda mecburen başımıza su dökerek serinlemeye çalışıyoruz veya camilere gidip uzanıyoruz. İstanbul’da da yaşadım, orada nem vardı burasıda cehennem ateşi gibi sıcaktır" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#diyarbakır
#sıcak hava
#sel
#Serinlemenin Yolları
#Anzele Parkı
#Yaşam
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