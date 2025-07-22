Termometreler 47 dereceyi gösterdi! Güneşten kaçan camiye sığındı: Herkes uyuyakaldı

Kavurucu sıcaklar ülke genelinde etkisi göstermeye başladı. Diyarbakır'da da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemenin farklı yollarını aradı.

ÇOCUKLAR ANZELE'YE KOŞTU

Çocuklar Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın ederken yetişkinler ise serinlemek için camilere yöneldi. Camilerin serin ortamında uzanarak dinlenen vatandaşların birçoğu uyuyakaldı.

HERKES GÖLGE BİR YER ARADI

Diyarbakır’da gün içinde dışarıda bulunmak zorunda kalanlar ise gölgelik alanlara sığınarak güneşten uzak durmaya çalıştı.

"CEHENNEM ATEŞİ GİBİ SICAK"

Diyarbakır’daki sıcaklığı 48 ile 50 derece hissedildiğini belirten bir vatandaş, "Bu sıcaklarda mecburen başımıza su dökerek serinlemeye çalışıyoruz veya camilere gidip uzanıyoruz. İstanbul’da da yaşadım, orada nem vardı burasıda cehennem ateşi gibi sıcaktır" ifadelerini kullandı.