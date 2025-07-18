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 | Emir Yücel

Terörden temizlenen yerler yeniden kalkınıyor! Şırnak'ta turizm sezonu başlıyor

Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesinde, 1990’lı yıllarda terör nedeniyle boşaltılan köylerde, yeniden yaşam başlıyor. 17 köy ve 45 kilometrekarelik yol yapım ve genişletme çalışmaları bölgeyi yeniden kalkındıracak.

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Terörden temizlenen yerler yeniden kalkınıyor! Şırnak'ta turizm sezonu başlıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 14:33

merkeze bağlı Bestler Dereler bölgesinde, 1990'lı yıllarda güvenlik gerekçesiyle boşaltılan 17 köy ve mezrayı kapsayan 45 kilometrelik yol yapım ve genişletme çalışmaları başladı.

Terörden temizlenen yerler yeniden kalkınıyor! Şırnak'ta turizm sezonu başlıyor

Çalışmalarla, köylere dönüş sürecinin hızlandırılması hedefleniyor. Terörle mücadelenin başarıyla sürdürüldüğü bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte, vatandaşların yeniden köylerine dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla altyapı yatırımları hız kazandı.

Terörden temizlenen yerler yeniden kalkınıyor! Şırnak'ta turizm sezonu başlıyor

TERÖRDEN TEMİZLENEN YERLER TURİZME KATKI SAĞLAYACAK!

Bu kapsamda, Bestler Dereler bölgesinde başlatılan yol çalışması hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de bölge turizmine katkı sağlayacak. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkezimize bağlı Bestler Dereler bölgesinde, geçmişte boşalan 17 köy ve mezrayı kapsayan 45 kilometrelik yol açma ve genişletme çalışmalarına başladık.

Terörden temizlenen yerler yeniden kalkınıyor! Şırnak'ta turizm sezonu başlıyor

Bu yol, yalnızca köy yollarımızın ulaşıma açılmasını değil, aynı zamanda Meryem Kaplıcasının faaliyete geçmesine de öncülük edecek" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#terörle mücadele
#turizm
#şırnak
#Bestler Dereler
#Yol Yapım
#Köylere Dönüş
#Altyapı Yatırım
#Yaşam
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