Terörden temizlenen yerler yeniden kalkınıyor! Şırnak'ta turizm sezonu başlıyor

Şırnak merkeze bağlı Bestler Dereler bölgesinde, 1990'lı yıllarda güvenlik gerekçesiyle boşaltılan 17 köy ve mezrayı kapsayan 45 kilometrelik yol yapım ve genişletme çalışmaları başladı.

Çalışmalarla, köylere dönüş sürecinin hızlandırılması hedefleniyor. Terörle mücadelenin başarıyla sürdürüldüğü bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte, vatandaşların yeniden köylerine dönüşünü kolaylaştırmak amacıyla altyapı yatırımları hız kazandı.

TERÖRDEN TEMİZLENEN YERLER TURİZME KATKI SAĞLAYACAK!

Bu kapsamda, Bestler Dereler bölgesinde başlatılan yol çalışması hem ulaşımı kolaylaştıracak hem de bölge turizmine katkı sağlayacak. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkezimize bağlı Bestler Dereler bölgesinde, geçmişte boşalan 17 köy ve mezrayı kapsayan 45 kilometrelik yol açma ve genişletme çalışmalarına başladık.

Bu yol, yalnızca köy yollarımızın ulaşıma açılmasını değil, aynı zamanda Meryem Kaplıcasının faaliyete geçmesine de öncülük edecek" ifadelerini kullandı.