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 | Selahattin Demirel

Tespih dükkanında dehşet! Yemek yerken karısını öldürdü

Kahramanmaraş’ta bir şahıs, yemek yediği sırada tartıştığı karısını başından tabanca ile vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli, daha sonra polise teslim oldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 22:45
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 22:47

ilçesi İsa Divanlı Mahallesi’nde iddiaya göre, tespih dükkanı olan E.Ç. (47), eşi Nazlı Çokgezme (45) ile iş yerinde oturup yemek yediği sırada tartışmaya başladı.

Tespih dükkanında dehşet! Yemek yerken karısını öldürdü

KARISINI KANLAR İÇİNDE BIRAKIP KAÇTI

Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. E.Ç., eşini başından ile vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, kocası kaçtı.

Tespih dükkanında dehşet! Yemek yerken karısını öldürdü

POLİSE TESLİM OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği tespit edilen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. şüphelisi E.Ç. daha sonra polise teslim oldu.

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ETİKETLER
#silahlı saldırı
#kavga
#cinayet
#tabanca
#dulkadiroğlu
#Yaşam
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