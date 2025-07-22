Tespih dükkanında dehşet! Yemek yerken karısını öldürdü

Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi’nde iddiaya göre, tespih dükkanı olan E.Ç. (47), eşi Nazlı Çokgezme (45) ile iş yerinde oturup yemek yediği sırada tartışmaya başladı.

KARISINI KANLAR İÇİNDE BIRAKIP KAÇTI

Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma, kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. E.Ç., eşini başından tabanca ile vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, kocası kaçtı.

POLİSE TESLİM OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği tespit edilen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi E.Ç. daha sonra polise teslim oldu.