TikTok fenomeni Arda Edeoğlu ve 3 kızına kalaşnikoflu saldırı! Saldırganlar her yerde aranıyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde Arda Edeoğlu ismiyle tanınan TikTok fenomeni Onur Karael uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti, 3 kızı da yaralandı. Fenomen isim düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

TikTok'ta Arda Edeoğlu ismiyle tanınan Onur Karael ve 3 kızı kalaşnikoflu saldırıya uğradı. Kale Yolu üzerinde 3 kızıyla birlikte seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dün gece silahlı saldırıya uğrayan Onur Karael hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ünlü fenomen hastanede hayatını kaybederken, kızlarının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

ONUR KARAEL TOPRAĞA VERİLDİ

Sosyal medyada Arda Edeoğlu ismiyle de bilinen ödüllü fenomen Karael'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün Yüksekova'ya getirildi. Esenyurt TOKİ Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle Onur Karael toprağa verilirken, taziye kurulmayacağı belirtildi.