Tıp öğrencisinin feci sonu! Motosikletten düşerek can verdi

Bandırma istikametinden Erdek yönüne seyir halinde olan motosikletin sürücüsü Musa Kınay (23), ilçe mezarlığı önünde sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde motosikletin kontrolünü kaybetti. Talihsiz kazada, orta refüje çarparak motosikletten düşen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

NAAŞI OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Kazanın ardından Erdek Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kınay'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hayatını kaybeden gencin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu ve Aksaray nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.