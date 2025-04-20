Tıp öğrencisinin feci sonu! Motosikletten düşerek can verdi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. 23 yaşındaki Tıp Fakültesi öğrencisi Musa Kınay, kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek orta refüje çarptı. Motosikletten düşen genç, olay yerinde can verdi.
Bandırma istikametinden Erdek yönüne seyir halinde olan motosikletin sürücüsü Musa Kınay (23), ilçe mezarlığı önünde sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde motosikletin kontrolünü kaybetti. Talihsiz kazada, orta refüje çarparak motosikletten düşen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından Erdek Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kınay'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Hayatını kaybeden gencin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu ve Aksaray nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.