Tır binaya çarptı, facia kıl payı atlatıldı! Beşiktaş'ta korkunç olay

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde saat 11.40 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer, Cihannüma Mahallesi'nde Çömezler Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan inşaat alanına bir tırla demir getirildi. Demirler tırdan indirildikten sonra 45 yaşındaki tır şoförü M.G. yokuş aşağı vaziyette tırı park edip, araçtan indi ve çıkış için sokakta kendine yol aramaya başladı. O sırada park halinde bulunan tır freni boşalınca yokuş aşağı kaymaya başladı ve ardından sokakta bulunan 5 katlı bir binanın yan duvarına çarparak durabildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bir emlakçıda, tırın çarptığı binada ve tırda hasar meydana geldi. Olay esnasında sokakta kimsenin olmamasıyla faciadan dönüldü. Bina sakinleri ise olayın ardından büyük korku yaşadı.

MAHALLE SAKİNLERİ KAZA ANINI ANLATTI

Mahalle sakinlerinden Özen Hınçal o anları anlattı. Hınçal, "Evden çıktım alışverişe gidecektim. Gündüz gözüyle bu tır demirleri bu inşaata getirmiş. Yasak getirmeleri lazım, buradan bir sürü insan geçiyor. Kedisinin köpeğini parka getirenler oluyor. Burada o kadar çok kaza oluyor. Burada motor, araba kazaları çok oluyor. Buraya önlem almaları lazım böyle bir şey yok. Şoförle dışarıda konuştum. Freni boşalmış, önlemini alacaksın kardeşim çıkmadan" diye konuştu.

Olay sonucu dükkanında maddi hasar meydana gelen emlakçı Seyhan Demir ise, "Aracı boşalttılar, gördüğünüz demirleri indirdiler. Araç duruyordu şoför indi, aşağıya doğru yürüdü. Muhtemelen kendine yol bulmak için tırdan indi. O an da tırın kaydığını gördüm kaldırımdan demirlere girdi sonra binaya çarptı ve durdu. İki tane tabelamız yıkıldı. Sokakta şans eseri kimse yoktu" dedi.