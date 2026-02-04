Alanya'da kaza yapan araç alev aldı! Canlarını zor kurtardılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 07.00 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Avsallar Mahallesi'nde Konak Caddesi üzeri oldu. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki otomobil, cadde üzerindeki kavşaktan D-400 karayoluna çıkış yaptığı esnada, karayolu üzerinde seyir halinde olan K.A. kullandığı otomobil ile çarpıştı.

ARABA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Feci kazada araçlardan biri alev alarak yanmaya başladı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri, yanan araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Kazada can kaybı yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle D-400 karayolunda kısa süreli aksama yaşanırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.