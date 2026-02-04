Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Alanya'da kaza yapan araç alev aldı! Canlarını zor kurtardılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri alev alarak yandı. Kazada can kaybı yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Alanya'da kaza yapan araç alev aldı! Canlarını zor kurtardılar
Antalya'nın ilçesinde saat 07.00 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Avsallar Mahallesi'nde Konak Caddesi üzeri oldu. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki otomobil, cadde üzerindeki kavşaktan D-400 karayoluna çıkış yaptığı esnada, karayolu üzerinde seyir halinde olan K.A. kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Alanya'da kaza yapan araç alev aldı! Canlarını zor kurtardılar

ARABA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Feci kazada araçlardan biri alev alarak yanmaya başladı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri, yanan araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Alanya'da kaza yapan araç alev aldı! Canlarını zor kurtardılar

Kazada can kaybı yaşanmazken, her iki araçta da oluştu.

Alanya'da kaza yapan araç alev aldı! Canlarını zor kurtardılar

Kaza nedeniyle D-400 karayolunda kısa süreli aksama yaşanırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Çatıya çıkınca şoke oldu! 20 yıldır oradaydı ama kimsenin ruhu duymadı: Gizem sonunda çözüldü
Kalp krizi riski erkeklerde bu yaşta tırmanışa geçiyor: Araştırma sonuçları netleşti
ETİKETLER
#Alanya
#d-400 karayolu
#Trafik Kazaları
#Maddi Hasar
#Araba Yangını
#Avsallar
#Yaşam
