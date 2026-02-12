Tır şoföründen yürek ısıtan hareket! Nesli tehlike altında olan hayvanı ölüme terk etmedi

Gaziantep’ten Trabzon’a yolculuk eden tır sürücüsü Servet Solmaz, Sivas’ın Hafik ilçesinden geçtiği sırada yaralı bir yaban hayvanı gördü. Solmaz, aracını yol kenarına park edip baktığında bir vaşağa araba çarptığını ve yürümekte zorlandığını fark etti. Durumu belediye ekiplerini bildiren duyarlı sürücü yaralı vaşağın başından ayrılmadı. Vaşağı belediye ekiplerine teslim eden Servet Solmaz’ın hareketi takdir topladı.

“İYİLİK İYİLİKTİR”

Vaşağı seyir halindeyken fark ettiğini söyleyen Servet Solmaz, "Trabzon’a giderken Sivas’ın Hafik ilçesinde yaralı bir vaşak gördüm. Önce jandarmayı sonra belediyeyi aradım. Onlar da hemen gelerek vaşağı aldılar ve veterinere götürdüler. Bu yoğun kış şartlarında elimizden geldiği kadar dağlara, yollara ekmek bırakalım. Hayvanları da düşünelim. Neticede iyilik iyidir" ifadelerini kullandı.