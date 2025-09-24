Tıra arkadan çarptı kağıt gibi ezildi! Korkunç kazadan yaralı kurtuldular

Aksaray'daki korkunç kazada sürücü ve yolcu yaralı olarak kurtuldu. Akıllara durgunluk veren kazada aynı istikamette ilerleyen otomobil tıra çarptı. 54 yaşındaki A.D. yönetimindeki yabancı plakalı araç çarpmanın etkisitle 36 yaşındaki A.Y.'nin kullandığı 20 ARD 396 plakalı tırın dorsesine saplandı.

KAĞIT GİBİ EZİLDİ!

Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın dorsesinin altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki F.D. (73) yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.