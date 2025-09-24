Takla attı hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı! Akıllara durgunluk veren kaza kameraya yansıdı

Amasya'da İ.Ç yönetimindeki 05 AET 359 plakalı otomobille çarpışan 05 MA 0421 plakalı M.A.'nın motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle havada takla attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken dehşet kazada sürücüyü taktığı kask kurtardı.

İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, kontrol amacıyla ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anını güvenlik kamerası kaydetti.