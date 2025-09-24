İstanbul'un en işlek yerinde! Sokağın ortasına yağ döküldü motorcu kaza yapmaktan kaçamadı

İstanbul'un en işlek semtelerinden olan Beyoğlu'nda seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü yere yağ döküldüğü için kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kayganlaşan yolda sağlayamayan sürücü motosikletten düşerek yaralandı.

Saat 12.00 sıralarında Piyalepaşa Caddesi'nden Kasımpaşa yönüne seyreden bir motosiklet sürücüsü yol üzerine dökülen yağ nedeniyle zor anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İlk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise kazayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Kazayı gören bir başka motosikletli, "Yola yağ dökülmüş, yağdan dolayı kaymış. Motor da olsa araba da olsa burada kaza yapacak. Şu an yaralanın sağlık durumu iyi" dedi.