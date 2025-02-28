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 | Baran Aksoy

Tokat darbesiyle hayatını kaybetmişti! 3 çocuğa verilen ceza belli oldu

İstanbul Beyoğlu’nda 19 yaşındaki genci, döverek öldüren 14-17 yaş aralığındaki 4 çocuğun yargılandığı davada karar açıklandı. 3 çocuğu 3 yıl 1 ay hapis cezası verilirken 1 çocuk ise 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 09:50

İstanbul Beyoğlu’nda 25 Ağustos 2023’te yaşanan olayda; 19 yaşındaki Abdullah Şakun’u tekme ve tokatlarla darp ederek, sığındığı iş yerinin bahçesinde hayatını kaybetmesine sebep olan E.A. (16), E.D. (17), E.Ö. (14) ve M.E.D. (15) hakkındaki dava sonuçlandı. İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki Mehmet Bahattin Şakun ve taraf avukatları katıldı.

CEZALARI BELLİ OLDU

Mahkeme, suça sürüklenen çocuklar E.A., E.D. ve M.E.D.’yi ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan mahkûm etti. Olay tarihinde 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşından küçük olmaları göz önünde bulundurularak her birine 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLDUKLARI İÇİN...

Heyet, suça sürüklenen çocuk E.Ö.’yü ise aynı suçtan 15 yaşından küçük olduğu dikkate alınarak 2 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Ayrıca suça sürüklenen çocuklar hakkındaki ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin ayrı ayrı devamına karar verildi.

"KARARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ TALEP EDECEĞİZ"

Verilen kararın ardından müşteki avukatı Abdulhamit Aslan, ‘’Müvekkilimizin yaşamını yitirdiği bu elim olayda, mahkeme tarafından verilen karar büyük bir hukuki tartışmaya yol açmıştır. Her ne kadar maktülde önceden var olan bir tümör olduğu belirtilse de, yapılan otopsi raporu ölüm nedenini doğrudan yaralamaya bağlı gelişen komplikasyon olarak göstermektedir. Maktülün hayatını kaybettiği bir olayın yalnızca taksirle yaralama kapsamında değerlendirilmesi, ceza hukukunun en temel prensiplerine aykırıdır. Bu kararın hukuki süreç çerçevesinde üst mahkemeler tarafından yeniden değerlendirilmesini talep edeceğiz. Adaletin tecelli etmesi adına hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.’ İfadelerini kullandı.

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