Tokat'ta acı ölüm! Tabancasını kontrol ederken kendini vurdu

Tokat’ta meydana gelen acı olayda silahıyla atış yapan Zeki Akbulut'un silahı tutukluk yaptı. Silahını kontrol etmek isteyen adam tabancasının bir anda ateş alması sonucu göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Tokat'ta acı bir ölüm yaşandı. Beykaya köyünde yaşayan 59 yaşındaki Zeki Akbulut ruhsatsız tabancasıyla atış yaptı. Akbulut'un atış yaptığı esnada silah tutukluk yaptı.

KURŞUN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Tabancasını kontrol eden Akbulut, bu sırada silahın ateş alması sonucu kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akbulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.