Tokat'ta Gıj Gıj Tepesi’ne gezmeye giden liseliler kayboldu

Tokat'ta 3 lise öğrencisi kayboldu. Gıj Gıj Tepesi’ne gezemeye giden 3 lise öğrencisi, iddiaya göre köpek kovalaması sonrası dönüş yolunu bulamadı.
Yollarını kaybeden öğrencilerin durumu cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi sonucu arama çalışması başlatıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerince yapılan çalışmanın ardından öğrenciler kısa sürede bulundu.