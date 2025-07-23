Tokat'ta kaybolan kuzenlerden acı haber! Önce arabası, sonra cansız bedeni bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Zafer Ateş (24) ile amcasının kızı Dilek Ateş'ten (22) akşam saatlerinden itibaren haber alınamadı. Ailelerin durumu polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri iki kuzeni bulmak için harekete geçti.

ARABALARI KELKİT ÇAYI'NIN KENARINDA BULUNDU

Ekipler, iki kuzenin kaybolmadan önce bindiği 59 RA 694 plakalı otomobili Kelkit Çayı kenarında buldu. Araçta iki kuzenin eşyalarına rastlanması üzerine arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

BALIK ADAMLAR BÖLGEDE

Bölgeye sevk edilen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesindeki görevli balık adamlar da çalışmalara katıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan aramalarda, otomobilin bulunduğu yerden yaklaşık 15 metre uzaklıkta Zafer Ateş'in cansız bedenine ulaşıldı.

Dilek Ateş'i arama çalışmaları ise hala devam ediyor.