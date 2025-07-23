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 | Onur Kaya

Tokat'ta kaybolan kuzenlerden acı haber! Önce arabası, sonra cansız bedeni bulundu

Tokat'ta kaybolan iki kuzeni bulmak için ekipler seferber oldu. İki kuzenin bindiği araç Kelkit Çayı'nın kenarında bulununca ekipler suda arama yaptı. Yapılan aramalar sonucu kuzenlerden birinin cansız bedeni bulunurken, diğerini arama çalışmaları da devam ediyor.

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KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 06:12
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 06:12

'ın ilçesinde yaşayan Zafer Ateş (24) ile amcasının kızı Dilek Ateş'ten (22) akşam saatlerinden itibaren haber alınamadı. Ailelerin durumu polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri iki kuzeni bulmak için harekete geçti.

Tokat'ta kaybolan kuzenlerden acı haber! Önce arabası, sonra cansız bedeni bulundu

ARABALARI KELKİT ÇAYI'NIN KENARINDA BULUNDU

Ekipler, iki kuzenin kaybolmadan önce bindiği 59 RA 694 plakalı otomobili Kelkit Çayı kenarında buldu. Araçta iki kuzenin eşyalarına rastlanması üzerine arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Tokat'ta kaybolan kuzenlerden acı haber! Önce arabası, sonra cansız bedeni bulundu
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BALIK ADAMLAR BÖLGEDE

Bölgeye sevk edilen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü () bünyesindeki görevli balık adamlar da çalışmalara katıldı.

Tokat'ta kaybolan kuzenlerden acı haber! Önce arabası, sonra cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan aramalarda, otomobilin bulunduğu yerden yaklaşık 15 metre uzaklıkta Zafer Ateş'in cansız bedenine ulaşıldı.

Tokat'ta kaybolan kuzenlerden acı haber! Önce arabası, sonra cansız bedeni bulundu

Dilek Ateş'i arama çalışmaları ise hala devam ediyor.

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ETİKETLER
#arama kurtarma
#afad
#erbaa
#tokat
#kayıp
#Kelkit Çayı
#Yaşam
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