Tokat Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kentte görülen sağlık şikayetlerine ilişkin son durumu kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren başvuruların sayısının 11 Ekim Pazar günü saat 08.00 itibarıyla toplam 2 bin 914 vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğu, 18 çocuğun hastanelerde takip ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

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HABERİN ÖZETİ Tokat’ta salgın alarmı: Binlerce kişi hastaneye akın etti, Valilik halkı uyardı Tokat Valiliği, kentte yaşanan sağlık şikayetleri nedeniyle toplam 2 bin 914 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu ve şebeke suyunun içme ile yemek hazırlamada kullanılmaması gerektiğini açıkladı. 11 Ekim Pazar günü saat 08.00 itibarıyla toplam 2 bin 914 vatandaş sağlık kuruluşlarına başvurmuş, 18 çocuğun hastanelerde takip ve tedavisi sürmektedir. Kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numuneleri ayrıntılı inceleme için Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderilmiştir. Laboratuvar sonuçlarının 3 gün içerisinde alınması beklenmektedir. Valilik, sonuçlar açıklanana kadar şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmamasını, ambalajlı suların tercih edilmesini tavsiye etmiştir. Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği ancak ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

FARKLI NOKTALARDAN ALINAN SU ÖRNEKLERİ İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Şikâyetlerin nedeninin belirlenmesi için ilgili kurumların koordinasyonunda çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, kentin farklı noktalarından alınan içme suyu numunelerinin ayrıntılı inceleme amacıyla Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildiği kaydedildi. Sonuçların 3 gün içerisinde alınmasının beklendiği ifade edildi.

VALİLİKTEN ŞEBEKE SUYU UYARISI

Valilik, laboratuvar sonuçları açıklanana kadar tedbir amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmamasını, bu ihtiyaçların güvenilir ambalajlı içme sularından karşılanmasını tavsiye etti.

Şebeke suyunun içme dışındaki günlük ihtiyaçlarda kullanılabileceği, ancak ağız yoluyla alınmamasına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, inceleme sonuçları ve süreçteki gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.