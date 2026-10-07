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Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 08:04
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 08:04

Yeni bir salgın mı başlıyor? DSÖ’den 'gizemli zatürre' açıklaması

Sibirya bölgesindeki İrkutsk'ta tıp dünyasının takibine giren "nedeni belirlenemeyen zatürre" vakası büyük endişeye neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus konuya ilişkin açıklamada bulundu. Ghebreyesus, "Rus sağlık otoriteleri, İrkutsk'ta yakın zamanda herhangi bir veba vakasının kaydedilmediğini bildirmiştir" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Yeni bir salgın mı başlıyor? DSÖ’den 'gizemli zatürre' açıklaması
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 08:04
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 08:04

'nın bölgesindeki İrkutsk Veba İle Mücadele Enstitüsü'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan 28 yaşındaki bir kadının 2 Ekim Cuma günü şüpheli bir enfeksiyon sonucu hayatını kaybetmesi salgın endişelerine yol açarken, konuyla ilgili bir açıklama da ’nden (DSÖ) geldi. DSÖ Genel Direktörü , sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, DSÖ’nün iddialara konu haberleri yakından takip ettiğini ifade etti. 

Yeni bir salgın mı başlıyor? DSÖ’den 'gizemli zatürre' açıklaması

YÜKSEK RİSKLİ HERHANGİ BİR PATOJENE RASTLANMADI

Rusya’nın DSÖ'nün Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamındaki doğrulama talebine yanıt verdiğini kaydeden Ghebreyesus, "Rus sağlık otoriteleri, İrkutsk'ta yakın zamanda herhangi bir veba vakasının kaydedilmediğini bildirmiştir. Yetkililer DSÖ'ye; epidemiyolojik bir inceleme yürütüldüğünü, önleme ve kontrol tedbirlerinin uygulandığını ve tespit edilen temaslı kişilerin tıbbi gözetim altına alınarak test edildiğini aktarmıştır. Temaslı kişiler arasında yüksek riskli herhangi bir patojene rastlanmadığı ve tespit edilen tüm temaslı kişilerin tıbbi gözetim süreçlerinin tamamlandığı belirtilmiştir" ifadelerini kullandı.

RUSYA’DAN EK BİLGİ TALEP EDİLDİ

DSÖ’nün Rus sağlık otoriteleri ile teması sürdürdüğünü ve teknik destek teklifinde bulunduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "DSÖ; şiddetli zatürre vakasının nedenini, halk sağlığı önlemlerinin alınmasına yol açan riski ve nedeni belirlenemeyen zatürreye yakalanan ikinci bir çalışana ilişkin basında çıkan haberleri netleştirmek amacıyla Rusya’dan ek bilgi talep etmiştir" dedi.

"EKSİKSİZ VE ŞEFFAF BİLGİ PAYLAŞIMI HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Rus sağlık otoritelerinin güncel bilgileri kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşmasının önemine işaret eden Ghebreyesus, "Çelişkili haberlerin açıklığa kavuşturulması ve muhtemel halk sağlığı risklerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında zamanında, eksiksiz ve şeffaf bilgi paylaşımı hayati önem taşımaktadır" hatırlatmasında bulundu.

SALGIN ENDİŞESİ BÜYÜMÜŞTÜ

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk Veba İle Mücadele Enstitüsü'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan 28 yaşındaki bir kadın 2 Ekim Cuma günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Nedeni belirlenemeyen zatürre sonucu yaşandığı açıklanan ölüm, salgın endişelerine yol açmıştı.

DURUMUN KONTROL ALTINDA OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ölen laboratuvar çalışanı ile temas eden kişiler arasında son 10 gün içinde herhangi bir bulaşıcı hastalık vakasının bildirilmediğini duyurmuştu. Yapılan kapsamlı testler sonucunda hayatını kaybeden laboratuvar teknisyeninin vücudunda işiyle bağlantılı herhangi bir mikroorganizmaya rastlanmadığı ifade edilmişti. Yetkililer, önlem olarak karantinaya alınan kişilerin yüzde 60'ının karantinadan çıktığını ve durumun kontrol altında olduğunu açıklamıştı.

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#rusya
#Dünya Sağlık Örgütü
#tedros adhanom ghebreyesus
#Sibirya
#Irkutsk
#Dünya
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