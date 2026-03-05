TOKİ Hatay kura çekimi tarihi 2026 ne zaman? TOKİ Hatay kura çekimine katılmaya hak kazananlar

500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura heyecanı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan yeni TOKİ kura takvimine göre, bu hafta çekilişi yapılacak illerden biri de Hatay olacak. Noter huzurunda yapılacak kura neticesinde 13.289 konutun hak sahipleri belirlenecek. Bekleyiş sürerken gözler konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listelerine çevrildi. Şehirde yapılacak konutların sahiplerini bulacağı çekiliş, noter huzurunda yapılacak olup canlı yayınlanacak. Kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENEBİLİR?

TOKİ Hatay kura çekimi, 6 Mart 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. 13 bin 289 konutun hak sahiplerinin tespit edileceği çekiliş, saat 14.00'te başlayacak. Ancak kura yeri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi bir duyuru geldiğinde haberimiz güncellenecek. TOKİ Hatay kura çekilişi, noter huzurunda gerçekleştirilecek olup Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden ve sosyal medya hesapları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİR?

TOKİ Hatay kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet adresinden (www.toki.gov.tr) duyurulacak. Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime sunulacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

HATAY TOKİ KONUT DAĞITIMI

TOKİ, Hatay’ın Merkez (Antakya, Defne), Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde toplam 13 bin 289 konut yapacak.

Merkez (Antakya, Defne) 6800

Altınözü 500

Arsuz 200

Belen 300

Dörtyol 270

Erzin 50

Hassa 1500

İskenderun 1354

Kırıkhan 600

Kumlu 70

Payas 95

Reyhanlı 750

Samandağ 500

Yayladağı 300

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİNE KATILMAYA HAK ELDE EDENLER

TOKİ Hatay konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler henüz yayımlanmadı. Konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenlerin isim listesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Reddedilenler listesinde yer alan adaylar, başvuru şartlarını karşılamadığı için kuraya katılamayacak. Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler ise kura çekimine katılmaya hak elde edecek.

