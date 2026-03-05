Menü Kapat
Benim Sayfam
Yaşam
Editor
Editor
 Erdem Avsar

TOKİ Hatay kura çekimi tarihi 2026 ne zaman? TOKİ Hatay kura çekimine katılmaya hak kazananlar

TOKİ Hatay kura tarihi netleşti! 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bu hafta Hatay'da yapılacak çekimle 13.289 konutun hak sahipleri noter huzurunda tespit edilecek. Vatandaşlar başvuru kabul edilenler ve reddedilenler listelerini de yakından takip ediyor. 2026 TOKİ Hatay kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nerede gerçekleşecek merak konusu oldu. Peki, TOKİ Hatay kura çekimi tarihi 2026 ne zaman? İşte TOKİ Hatay kura çekimine katılmaya hak kazanan isimler…

TOKİ Hatay kura çekimi tarihi 2026 ne zaman? TOKİ Hatay kura çekimine katılmaya hak kazananlar
Haber Merkezi
05.03.2026
05.03.2026
500 Bin Sosyal 'nde kura heyecanı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan yeni kura takvimine göre, bu hafta çekilişi yapılacak illerden biri de olacak. Noter huzurunda yapılacak kura neticesinde 13.289 konutun hak sahipleri belirlenecek. Bekleyiş sürerken gözler konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listelerine çevrildi. Şehirde yapılacak konutların sahiplerini bulacağı çekiliş, noter huzurunda yapılacak olup canlı yayınlanacak. Kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

TOKİ Hatay kura çekimi tarihi 2026 ne zaman? TOKİ Hatay kura çekimine katılmaya hak kazananlar

TOKİ HATAY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENEBİLİR?

TOKİ Hatay kura çekimi, 6 Mart 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. 13 bin 289 konutun hak sahiplerinin tespit edileceği çekiliş, saat 14.00'te başlayacak. Ancak kura yeri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi bir duyuru geldiğinde haberimiz güncellenecek. TOKİ Hatay , noter huzurunda gerçekleştirilecek olup Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden ve sosyal medya hesapları aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Hatay kura çekimi tarihi 2026 ne zaman? TOKİ Hatay kura çekimine katılmaya hak kazananlar

TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİR?

TOKİ Hatay kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet adresinden (www.toki.gov.tr) duyurulacak. Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime sunulacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Hatay kura çekimi tarihi 2026 ne zaman? TOKİ Hatay kura çekimine katılmaya hak kazananlar

HATAY TOKİ KONUT DAĞITIMI

TOKİ, Hatay’ın Merkez (Antakya, Defne), Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde toplam 13 bin 289 konut yapacak.

  • Merkez (Antakya, Defne) 6800
  • Altınözü 500
  • Arsuz 200
  • Belen 300
  • Dörtyol 270
  • Erzin 50
  • Hassa 1500
  • İskenderun 1354
  • Kırıkhan 600
  • Kumlu 70
  • Payas 95
  • Reyhanlı 750
  • Samandağ 500
  • Yayladağı 300
TOKİ Hatay kura çekimi tarihi 2026 ne zaman? TOKİ Hatay kura çekimine katılmaya hak kazananlar

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİNE KATILMAYA HAK ELDE EDENLER

TOKİ Hatay konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler henüz yayımlanmadı. Konut başvurusu onaylananlar ve reddedilenlerin isim listesi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Reddedilenler listesinde yer alan adaylar, başvuru şartlarını karşılamadığı için kuraya katılamayacak. Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler ise kura çekimine katılmaya hak elde edecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

#hatay
#toki
#kura çekilişi
#sosyal konut
#konut projesi
#Yaşam
