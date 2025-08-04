Serada uyuşturucu baskını! 9 kişi yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapmasının ardından şafak vakti operasyon düzenledi. Torbacı diye tabir edilen 'uyuşturucu' satıcılarının adreslerine eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalandı.

EV TİPİ SERADA İKLİMLENDİRME SİSTEMİ DE BULUNDU

Bir evin içerisinden esrar yetişmek için kurulan ev tipi serada iklimlendirme sistemi de bulundu. Aramalarda 14,83 gram metamfetamin, 543,61 gram bonzai, 87,46 bonzai hammaddesi, 28,61 gram esrar, 125 adet ecstasy, 509 adet sentetik ecza, 24 kök hint keneveriri ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

OPERASYONDA 2'Sİ KADIN 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Operasyonda yakalanan 2'si kadın 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i ise kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.