Trabzon'da akılalmaz olay! Kedinin peşindeki köpekler otomobili parçaladı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana gelen olay görenleri hayrete düşürdü. Gece saat 03.30 sıralarında bir kediyi kovalayan 3 köpek, kedinin park halindeki aracın altına saklanması üzerine bir süre çıkmasını bekledi. Kedinin aracın altından çıkmaması üzerine saklandığı yere ulaşamayan 3 köpek, çeneleri ile aracın plakasını bulunduğu yerden söktü.

Ardından köpekler, kedinin bulunduğu yere ulaşmak için aracın sol ön lastiğinin çamurluk davlumbazını dişleri ile çekerek bulunduğu yerden çıkardı. Köpekler, kediye ulaşamayınca bir süre sonra otoparktan ayrıldı.

Sabah işe gitmek üzere aracının yanına gelen B.K., gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Vatandaş, gerçeği güvenlik kamerası görüntülerini izleyince öğrendi.