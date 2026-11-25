Trabzon’da dünden bu yana devam eden sağanak yağış nedeniyle Beşikdüzü ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan toprak kütlesinin Ağasar Deresi’nin ağzını kapatması sonucu dere taştı. Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu sular altında kaldı.

ULAŞIM ÇİFT YÖNLÜ DURDU

Heyelan nedeniyle kara yolunda ulaşım çift yönlü durduruldu. Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, yaşanan afetle ilgili valilik ve büyükşehir belediyesi ekiplerine bilgi verildiğini belirtti.

BİR EV YIKILDI, HAYVANLAR TELEF OLDU

Heyelanda bir evin yıkıldığı, çok sayıda küçükbaş hayvanın ise telef olduğu öğrenildi.