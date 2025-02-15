Trabzon'da milyonluk fındık vurgunu! Bir gecede kayıplara karıştı!

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde onlarca fındık üreticisi dolandırılarak milyonluk zarara uğradı. İlçede fındık tüccarlığı yapan T.T. geçtiğimiz yıl fındık sezonunun ardından üreticilerden emanet aldığı fındığın ardından paralarını ödemeden kayıplara karıştı. Bir gecede dükkanını boşaltan T.T.'ye ulaşamayan üreticiler, sosyal medya aracılığı ile organize olarak fabrika önünde toplandı. Onlarca kişinin mağdur olduğu olayda milyonlarca liralık zarar edildi.

GERGİNLİK YAŞANDI

T.T.'nin fındıkları sattığı iddia edilen firmanın avukatı ile görüşen üreticiler duruma tepki gösterdi. Üreticilerden bazıları fenalaşarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, firma avukatı ve üreticiler arasından gerginlik yaşandı. Üreticilerden Kemal Kudu, 6 aydır fındığının parasını almayı beklediğini belirterek "Bizden fındığı alırken 'Şu tarihte veya istediğiniz bir tarihte gelip paranızı alın' dediler. Bizden fındık alan kişi burayı terk etti. Bir daha da buraya gelmedi. Hakkımızı arıyoruz. Fakat muhatap bulamıyoruz. Bizi mağdur eden kişilerin bulunup gerekenin yapılmasını istiyoruz. 6 aydır paramızı almayı bekliyoruz. Ben 450 kilogramlık fındık verdim. 2,5 ton fındık veren var. Kayıplara karışan tüccar bizden fındığı alıp firmaya veriyor. O firma yetkilisi bizimle sözleşme imzalamaya çalışıyor. Bu konuda ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

GECE YARISI KAYIPLARA KARIŞTI

100 bin liranın üzerinde alacağı olduğunu kaydeden üretici Senem Saraç ise "5 ay önce fındığımızı vermiştim. O günden beri bekliyoruz. Sürekli bizi ekiyorlar. 500 kilogram fındık verdim. 100 bin liranın üzerinde alacağım vardı. Buraya avukat gönderiyor. Gece yarısı kaçtı. Başka yerde dükkan açmış. Madem paran yok orada nasıl dükkan açıyorsun. Eylül ayında paranın verileceğini söylüyorlar ama onunda garantisi yok. Güvence yok" diye konuştu.

7-8 MİLYONLUK ZARAR

Hayrettin Çolak isimli üretici de 7-8 milyonluk zarar olduğunu dile getirerek "Kendimin yanı sıra eşim ve dostumun fındığını da alıp geldim. Eşimin, dostumun parasını ödettirdim. Fakat kendi fındığıma sıra gelince samimiyete güvenerek beni çarptı. Eylül ayında fındık parasını ödeyeceğini söylüyor. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Şuanda onun adına burada halen daha fındık alanlar var. Burada 7-8 milyonluk zarar var. Bu 40-50 tona yakın fındık ediyor. Olayı mahkemeye de taşıyacağız. Çünkü bir tek bizi dolandırmadı. Buradan bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"FABRİKA OLUNCA GÜVENDİK"

Fındık üreticisi Ahmet Çabuk ise "18 Eylül'de fındığımı verdim. Bir hafta, 10 gün sonra alırsın diyerek beni oyaladılar. Mağdur oldum. Engelli çocuğum var. Çocuğumun ilaçlarını arkadaşlarımdan borç para alarak alıyorum. Fabrika olunca güvendik. Ama yanılmışız. Buraya avukat göndermişler. Şimdi de bizden 6-7 sonraya gün istiyorlar. Olacak gibi durmuyor" dedi.