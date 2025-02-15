Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Büyükhan

Trabzon'da milyonluk fındık vurgunu! Bir gecede kayıplara karıştı!

Trabzon'da bir fındık tüccarı, onlarca üreticiden emanet olarak aldığı milyonlarca lira değerinde fındığın ödemesini yapmadan bir gecede ortadan kayboldu. Fındık tüccarının kaçtığını duyan fındık üreticileri fabrika önünde toplanıp duruma tepki gösterdi. duruma tepki gösterdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzon'da milyonluk fındık vurgunu! Bir gecede kayıplara karıştı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 10:08

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde onlarca fındık üreticisi dolandırılarak milyonluk zarara uğradı. İlçede fındık tüccarlığı yapan T.T. geçtiğimiz yıl fındık sezonunun ardından üreticilerden emanet aldığı fındığın ardından paralarını ödemeden kayıplara karıştı. Bir gecede dükkanını boşaltan T.T.'ye ulaşamayan üreticiler, sosyal medya aracılığı ile organize olarak fabrika önünde toplandı. Onlarca kişinin mağdur olduğu olayda milyonlarca liralık zarar edildi.

GERGİNLİK YAŞANDI

T.T.'nin fındıkları sattığı iddia edilen firmanın avukatı ile görüşen üreticiler duruma tepki gösterdi. Üreticilerden bazıları fenalaşarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, firma avukatı ve üreticiler arasından gerginlik yaşandı. Üreticilerden Kemal Kudu, 6 aydır fındığının parasını almayı beklediğini belirterek "Bizden fındığı alırken 'Şu tarihte veya istediğiniz bir tarihte gelip paranızı alın' dediler. Bizden fındık alan kişi burayı terk etti. Bir daha da buraya gelmedi. Hakkımızı arıyoruz. Fakat muhatap bulamıyoruz. Bizi mağdur eden kişilerin bulunup gerekenin yapılmasını istiyoruz. 6 aydır paramızı almayı bekliyoruz. Ben 450 kilogramlık fındık verdim. 2,5 ton fındık veren var. Kayıplara karışan tüccar bizden fındığı alıp firmaya veriyor. O firma yetkilisi bizimle sözleşme imzalamaya çalışıyor. Bu konuda ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

GECE YARISI KAYIPLARA KARIŞTI

100 bin liranın üzerinde alacağı olduğunu kaydeden üretici Senem Saraç ise "5 ay önce fındığımızı vermiştim. O günden beri bekliyoruz. Sürekli bizi ekiyorlar. 500 kilogram fındık verdim. 100 bin liranın üzerinde alacağım vardı. Buraya avukat gönderiyor. Gece yarısı kaçtı. Başka yerde dükkan açmış. Madem paran yok orada nasıl dükkan açıyorsun. Eylül ayında paranın verileceğini söylüyorlar ama onunda garantisi yok. Güvence yok" diye konuştu.

7-8 MİLYONLUK ZARAR

Hayrettin Çolak isimli üretici de 7-8 milyonluk zarar olduğunu dile getirerek "Kendimin yanı sıra eşim ve dostumun fındığını da alıp geldim. Eşimin, dostumun parasını ödettirdim. Fakat kendi fındığıma sıra gelince samimiyete güvenerek beni çarptı. Eylül ayında fındık parasını ödeyeceğini söylüyor. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Şuanda onun adına burada halen daha fındık alanlar var. Burada 7-8 milyonluk zarar var. Bu 40-50 tona yakın fındık ediyor. Olayı mahkemeye de taşıyacağız. Çünkü bir tek bizi dolandırmadı. Buradan bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"FABRİKA OLUNCA GÜVENDİK"

Fındık üreticisi Ahmet Çabuk ise "18 Eylül'de fındığımı verdim. Bir hafta, 10 gün sonra alırsın diyerek beni oyaladılar. Mağdur oldum. Engelli çocuğum var. Çocuğumun ilaçlarını arkadaşlarımdan borç para alarak alıyorum. Fabrika olunca güvendik. Ama yanılmışız. Buraya avukat göndermişler. Şimdi de bizden 6-7 sonraya gün istiyorlar. Olacak gibi durmuyor" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kilosu 1000 liraya kadar çıkıyor! Ramazan öncesi tezgahlardaki yerini aldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yağmur, güneş, kar ve sis bir arada! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

Sıkça Sorulan Sorular

DOLANDIRICILIĞIN CEZASI NEDİR?
Dolandırıcılık suçu bakımından öngörülen ceza, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Nitelikli dolandırıcılıkta ise üç yıldan on yıla kadar hapis cezası ve beşbin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.
ETİKETLER
#nitelikli dolandırıcılık
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.