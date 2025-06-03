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Trabzon'u sel aldı! Dereler taştı, araçlar suya gömüldü, hayvanlar telef oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle rögar taşmaları, su baskınları ve dere taşkınlarıyla birlikte hayat durma noktasına geldi. Araçlar yollarda kaldı, mahsur kalan sürücüler kepçelerle kurtarılToklu Mahallesi’nde bir ahıra su basması sonucu çok sayıda koyun telef oldu. Yetkililer, sel ve heyelan riskine karşı uyarıda bulundu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 13:12

Yaz yağmurları bir kenti esir aldı. Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası şehir merkezinde birçok yol, kavşak, alt geçit ve dal-çık sular altında kalırken, il merkezinde su baskınları, toprak kayması ve seller yaşanıyor. Çok sayıda araç yollarda ve otoparklarda oluşan su birikintileri içinde mahsur kalırken, Karşıyaka mahallesi Piri Reis caddesi ise adeta dereye döndü.

Trabzon'u sel aldı! Dereler taştı, araçlar suya gömüldü, hayvanlar telef oldu

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Yamaçtan gelen su, çamur ve taş parçaları yolu tamamen kaplarken, yol ulaşıma kapandı. Mahalledeki ahırlar ve kümseler de bu selden payını alırken, çok sayıda hayvan telef oldu, mahalle sakinleri yetkililere tepki gösterdi. Bölgedeki afetin boyutu ise havadan görüntülendi.

Trabzon'u sel aldı! Dereler taştı, araçlar suya gömüldü, hayvanlar telef oldu

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ortahisar ilçesinde Tabakhane Köprüsü’nün olduğu alanda oluşan su birikintileri de vatandaşların zor anlar yaşamasına neden olurken, çevredeki esnaflar duruma tepki gösterdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise il genelindeki çok sayıda su baskını ihbarına yetişmeye çalışıyor.

Trabzon'u sel aldı! Dereler taştı, araçlar suya gömüldü, hayvanlar telef oldu

ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkisinde su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Sahil yolunda araçları su içinde kalan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Trabzon'u sel aldı! Dereler taştı, araçlar suya gömüldü, hayvanlar telef oldu

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açtı ve yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polis ekipleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

SEL NEDEN OLUR?
Sel, bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan; ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına verilen isimdir. Sel en çok nehir yataklarının taşması sonucu oluşur. Taşmalar ani ve kuvvetli yağışlar ya da kar erimesi nedeniyle gerçekleşir.
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