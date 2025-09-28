Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Trafiğe aldırış etmediler! Sürücü inmedi motosikletli camdan saldırdı

Bursa'da trafikte bir ilginç kavga kameralara yansıdı. Otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Sürücü arabadan inmeyince motosikletli şahıs arabanın açık camından saldırmaya çalıştı. O anlar trafikte kavga arkasında kalan başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2025
12:26
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
12:26

Nilüfer'de trafikte ortasındaki bir , ilginç ve tehlikeli anlara sahne oldu. tartışmasında camdan cama yumruklar konuştu.
Bir sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme nedeniyle başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü. Olay, yoğun trafikte ilerleyen otomobilin motosiklete yol vermemesiyle başladı. Tartışmanın ardından motosikletli, otomobilin yanına gelerek sürücüyle sözlü atışmaya girdi. Otomobil sürücüsü araçtan inmeyi reddedince, sinirlenen motorcu camdan içeriye girmeye çalıştı. Bu anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Trafiğe aldırış etmediler! Sürücü inmedi motosikletli camdan saldırdı

SÜRÜCÜ İNMEYİNCE CAMDAN SALDIRDI

Görüntülerde, motorcunun otomobilin camına yaslanarak bağırdığı ve içeriye uzanarak sürücüye müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafiğe aldırış etmediler! Sürücü inmedi motosikletli camdan saldırdı

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi. Birçok kullanıcı, "Araçtan inmek suçsa, motorcu da motorundan inmesin" yorumuyla tepkisini dile getirdi. Tartışmanın her iki taraf için de tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken kullanıcılar, trafikte sağduyunun önemine vurgu yaptı.
Öte yandan, trafikte yaşanan öfke patlamalarının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken uzmanlar, sürücüleri sakin kalmaları konusunda uyarıyor.

ETİKETLER
#Otomobil
#tartışma
#trafik kazası
#kavga
#yol verme
#Motosiklet Güvenliği
#Trafik Öfkesi
#Yaşam
