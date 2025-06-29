Trafikte dehşet anları! Kan donduran tehditler: 'Seni parçalarım, dereye atarım'

İstanbul Esenyurt’ta kontrolsüz şekilde bir otomobilin önüne çıkan kamyon sürücüsünün sözleri şoke etti. Otomobildekilerin tepki göstermesi üzerine "Seni parçalarım, dereye atarım" diyerek tehdit etti. Magandanın o sözleri araç içi kamerasına yansıdı.

Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi’nde yaşanan olay izleyenleri şoke etti. Bir vatandaş anayolda otomobiliyle ilerlediği sırada, aniden önüne kamyonet çıktı. İki sürücünün de son anda frene basmasıyla kaza teğet geçerken, otomobil sürücüsü duruma tepki gösterdi. İki sürücü arasında tartışma yaşanırken, kamyonet sürücüsünün sözleri şoke etti.

"SENİ PARÇALARIM"

Kamyonet sürücüsünün vatandaşı "Seni parçalarım, dereye atarım" diyerek tehdit ettiği o anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin aniden ana yola çıktığı ve o magandanın ve arkadaşlarının kamyonetten inerek otomobildeki vatandaşları tehdit ettiği anlar yer aldı. Sürücüler tartışmanın ardından dağılıp yoluna devam etti.