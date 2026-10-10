Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı ve yeni düzenlemelerin yer aldığı "Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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HABERİN ÖZETİ Trenle seyahat edenler dikkat! Yönetmelik değişti: İşte iptal biletleri ilgilendiren yeni düzenleme Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle demiryolu yolcularının haklarına dair çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bebek arabası, bisiklet ve motorlu bisikletlere dair "araç" tanımına skuter ve elektrikli skuter da dahil edildi. Açık biletlerin geçerlilik süresi 180 günden 90 güne düşürüldü. Yönetmeliğe aykırı hususların tespit edilmesi durumunda her bir kusur için 9 bin 473 lira idari para cezası uygulanabilecek.

SKUTER VE ELEKTRİKLİ SKUTER ARAÇ OLARAK KABUL EDİLECEK

Hayata geçirilen yeni düzenleme ile yönetmelikteki bebek arabası, bisiklet ve motorlu bisikletlere dair "araç" tanımına skuter ve elektrikli skuter da dahil edildi.

AÇIK BİLETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Yolculara seferin gecikmesi veya iptal edilmesi de dahil belirli durumlar için tanımlanan açık biletlerin geçerlilik süresi 180 günden 90 güne düşürüldü.

HER BİR KUSUR İÇİN 9 BİN 473 LİRA CEZA

Ayrıca yönetmeliğe aykırı hususların tespit edilmesi durumunda her bir kusur için 9 bin 473 lira idari para cezası uygulanabilecek.