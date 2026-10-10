Trenle seyahat edenler dikkat! Yönetmelik değişti: İşte iptal biletleri ilgilendiren yeni düzenleme

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İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı ve yeni düzenlemelerin yer aldığı "Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Hayata geçirilen yeni düzenleme ile yönetmelikteki bebek arabası, bisiklet ve motorlu bisikletlere dair "araç" tanımına skuter ve elektrikli skuter da dahil edildi.
Yolculara seferin gecikmesi veya iptal edilmesi de dahil belirli durumlar için tanımlanan açık biletlerin geçerlilik süresi 180 günden 90 güne düşürüldü.
Ayrıca yönetmeliğe aykırı hususların tespit edilmesi durumunda her bir kusur için 9 bin 473 lira idari para cezası uygulanabilecek.