Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 11:23

Trenle seyahat edenler dikkat! Yönetmelik değişti: İşte iptal biletleri ilgilendiren yeni düzenleme

Ulaşımda demir yolu kullananları ilgilendiren bir değişiklik yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre skuter ve elektrikli skuter da “Araç” kapsamına girerken, iptal edilen seferlerde verilen açık biletlerin geçerlilik süresi düşürüldü.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Trenle seyahat edenler dikkat! Yönetmelik değişti: İşte iptal biletleri ilgilendiren yeni düzenleme
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 11:23

’nın hazırladığı ve yeni düzenlemelerin yer aldığı "Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HABERİN ÖZETİ

Trenle seyahat edenler dikkat! Yönetmelik değişti: İşte iptal biletleri ilgilendiren yeni düzenleme

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle demiryolu yolcularının haklarına dair çeşitli düzenlemeler yapıldı.
Bebek arabası, bisiklet ve motorlu bisikletlere dair "araç" tanımına skuter ve elektrikli skuter da dahil edildi.
Açık biletlerin geçerlilik süresi 180 günden 90 güne düşürüldü.
Yönetmeliğe aykırı hususların tespit edilmesi durumunda her bir kusur için 9 bin 473 lira idari para cezası uygulanabilecek.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Trenle seyahat edenler dikkat! Yönetmelik değişti: İşte iptal biletleri ilgilendiren yeni düzenleme

SKUTER VE ELEKTRİKLİ SKUTER ARAÇ OLARAK KABUL EDİLECEK

Hayata geçirilen yeni düzenleme ile yönetmelikteki bebek arabası, bisiklet ve motorlu bisikletlere dair "araç" tanımına skuter ve elektrikli skuter da dahil edildi.

Trenle seyahat edenler dikkat! Yönetmelik değişti: İşte iptal biletleri ilgilendiren yeni düzenleme

AÇIK BİLETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Yolculara seferin gecikmesi veya iptal edilmesi de dahil belirli durumlar için tanımlanan açık biletlerin geçerlilik süresi 180 günden 90 güne düşürüldü.

Trenle seyahat edenler dikkat! Yönetmelik değişti: İşte iptal biletleri ilgilendiren yeni düzenleme

HER BİR KUSUR İÇİN 9 BİN 473 LİRA CEZA

Ayrıca yönetmeliğe aykırı hususların tespit edilmesi durumunda her bir kusur için 9 bin 473 lira idari para cezası uygulanabilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar: Tarihin en kritik eşiğini yaşıyoruz
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan TEKNOFEST Mavi Vatan'a ziyaret
ETİKETLER
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#Resmî Gazete
#Elektrikli Skuter
#Skuter
#Açık Bilet
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.