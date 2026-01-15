Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Tüfekle çenesinden vurulmuştu: Hande Yener'in sahip çıktığı köpeğin davası görüldü

Hande Yener'i sahip çıktığı Ateş köpeğin davasında ikinci duruşma görüldü. 18 ay önce sebepsiz yere çenesinden vurulan köpeğin davasına hayvanseverler katıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tüfekle çenesinden vurulmuştu: Hande Yener'in sahip çıktığı köpeğin davası görüldü
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 18:07

'da yaşanan hayvana şiddet olayında Bartın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması gerçekleştirildi. 18 ay önce çenesinden vurulan köpeğe sahip çıkmıştı.

Tüfekle çenesinden vurulmuştu: Hande Yener'in sahip çıktığı köpeğin davası görüldü


HANDE YENER MASRAFLARI ÜSTLENMİŞTİ

Bartın Orduyeri Caddesi'nde 22 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan olayda M.B., bahçesine giren köpeği tüfekle ateş ederek yaralamış, olayın ardından ülke gündemine gelen yaralı köpek Bartın ve 'taki hayli masraflı tedavi ve ameliyatın ardından İstanbul'a nakledilmişti. Vücudundan 20'yi aşkın saçma çıkarılan yaralı hayvana ''Ateş'' ismini veren hayvanseverler, çabaları sonucu sanatçı Hande Yener'e ulaşmayı başarmıştı. Yaralı köpeğe sahip çıkan Hande Yener, hayvanın İstanbul'da devam eden tedavisi ve geçirdiği iki ameliyatın masraflarını üstlenmişti. Sağlık durumu 18 ayın ardından normale dönmeyen başlayan köpeğin vurulması olayının ardından gözaltına alınan M.B. ies ifadesının alınması sonrası serbest bırakılmıştı. Savcılık soruşturmasının tamamlanmasının ardından olayla ilgili Bartın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması gerçekleştirildi. Bartın Adliyesi'nde yapılan davaya tutuksuz yargılanan M.B, olayın tanıkları, avukatlar ve hayvanseverler katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşmada mahkkeme, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün de davaya müdahil olmasına karar vererek, duruşmayı 4 ay sonraya erteledi.

Tüfekle çenesinden vurulmuştu: Hande Yener'in sahip çıktığı köpeğin davası görüldü

"SON GÜLEN İYİ GÜLER SÖZÜNÜ HATIRLATIYORUZ"

Olay günü yaralı hayvanı alarak veterinere götüren ve davaya katılan hayvansever Neriman Çavlı, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Çavlı, ''Bartın ve Zonguldak'taki yüksek masraflı tedavi ve ameliyatların ardından köpeği İstanbul'a naklettik. Daha donanımlı bir yerde tedavi tedavi olabilmesi için köpeği İstanbul'a naklettik. Bu arada haberleri duyan sanatçı Hande Yener, köpeği ziyaret ederek, hayvanı sahiplendi. Tedavisini de üstlendi. Köpeğimiz çok ağır travmalar atlattı. Bugün davaya da ateşin sesi olarak katıldık. Şüpheli şahsın duruşmadaki pişkin tavırları bizi çok üzdü. Hakim karşısında sırıtması, duygu his olmaması, doğru olmayan beyanlarda bulunması ironiydi, bizi derinden hırpaladı. Şahsın en ağır cezayı alsın. Bu canların sahipsiz olmadığını herkes görsün. İnşallah hak ettiği cezayı görür. Davada gülmüştü ama biz, 'son gülen iyi güler' sözünü hatırlatıyoruz'' şeklinde konuştu.

Tüfekle çenesinden vurulmuştu: Hande Yener'in sahip çıktığı köpeğin davası görüldü


Olay günü yaralı köpeğin Zonguldak'a götürülerek tedavi edilmesinde yardımcı olan ve davaya katılan hayvansever Neşe Yıldırım ise, ''Şüpheli şahıs sebepsiz yere hayvanı vurmuş. Duruşma görüldü, şahitler dinlendi. Dava ileri tarihe ertelendi. Şüpheli şahıs sebepsiz yere hayvanı vurmuş. Bahçesi kapalı tel örgülü bir yer. Bahçesinde kendi köpeği de varmış. Şahitlerin konuşmasına göre yaralanan hayvan oralarda yaşayan, dolaşan bir hayvanmış. Şahitlerin söylemesine göre ve benim anladığıma göre, sadece evine yaklaştı diye vurmuş. Ben olay yerine gittim gördüm. Mahalle sakinlerinin bildiği, baktığı bir hayvan. Tanıklar, şüpheli şahsın sıkıntılı olduğunu, sürekli olay çıkardığını sorun çıkardığını söyledi. Olay anını ve tüfeğin patlamasını çevredekiler de görmüş. Hatta olay yeri yakınlarında, yaz akşamı olduğu için çocuklar da oynuyormuş. Çevredeki çok kişi hayvanın vurulduğunu görmüş. Hayvanın saldırganlığı yok. Çok uysal bir köpekmiş. Mahallede sevilen ve bakılan bir canmış. Sanırım şüpheli şahıs hayvanın kapısının önünde dolaşmasından hoşlanmadı, o yüzden ateş etti'' diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elindeki para dolusu poşeti çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti
ETİKETLER
#ateş
#bartın
#zonguldak
#hande yener
#Hayvanseverlik
#Hayvana Şiddet
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.