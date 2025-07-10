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 | Özge Sönmez

Göbeklitepe'den daha eski! Tüm tarihi değiştirecek keşif

Bilecik'te 2019-2023 yılları arasında Gedikkaya Mağarası'nda yapılan kazılarda çıkan figürler arkeoloji tarihine ışık tutacak. Kazılar sırasında bulunan ‘Kilya' tipi figürün ise tüm tarihi değiştireceği belirtildi. Figürün Göbeklitepe'den daha eski olduğu tespit edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 11:37

'in İnhisar ilçesindeki Gedikkaya Mağarası'nda yapılan kazılar tarihe yeni bir boyut kazandıracak. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bölümü'nden Doç. Dr. Deniz Sarı'nın bilimsel danışmanlığında yürütülen kazılarda bulunan obje ve figürler tarihin yönünü değiştirecek. Tarihi Göbeklitepe'den daha eski olduğu belirlenen Kalkolitik Çağ'a ait mermerden yapılan ‘Kilya' tipi figür Bilecik Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Bu figürün tarihi değiştireceği belirtildi.

Göbeklitepe'den daha eski! Tüm tarihi değiştirecek keşif

"DOĞUDA BULUNMASI ONU ÖNEMLİ YAPIYOR"

Doç. Dr. Deniz Sarı, 180 metre derinlikteki Gedikkaya Mağarası'nda binlerce yıl öncesinden kalma taş ve kemik objelerin yanı sıra Kalkolitik Çağ'a ait mermerden yapılan ‘Kilya' tipi figürün gün ışığına çıkarıldığını belirtti. Sarı, "İnhisar'da yer alan Gedikkaya Mağarası'nda 2019-2023 yılları arasında Bilecik Müzesi Başkanlığında ve benim de bilimsel danışmanlığımda kurtarma kazıları gerçekleştirdik. Bu kazılar sonucunda çok sayıda ve çok farklı tabakadan örneğini mutlak tarihlendirme yöntemiyle yaş analizi yaptırabildik. Mağarada en erken iskanın Epipoleoliitik dediğimiz yani ilk taş toplayıcılarını temsil eden süreçte milattan önce 16 bin 500'de olduğunu ve en son da Kalkolitik dönem dediğimiz milattan önce 4 bin 500'lerde olduğunu belirledik. Mağarada bulduğumuz uluslararası basında ‘Yıldız Bekçisi' olarak yer alan ‘Kilya' figürü, mermerden, sadece gözleri ve burun kısmı betimlenmiş Ege dünyasına has bir figürdür. Bu kadar doğuda bulunması aslında bunu önemli bir hale getiriyor. Ege dünyasıyla ilişkileri dolayısıyla Kalkolitik dönem başlangıcında yani milattan önce 6 binlerde bu figürü tarihlendiriyoruz. Ege dünyası kökenli, büyük ihtimalle o bölgeden yani Güneybatı Anadolu'dan sahil kesiminden gelen bir grubun yanlarında figürleri de getirerek bir süre Gedikkaya'da konakladığını ortaya koymuş oluyor" dedi.

Göbeklitepe'den daha eski! Tüm tarihi değiştirecek keşif
Göbeklitepe'den daha eski! Tüm tarihi değiştirecek keşif
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ETİKETLER
#arkeoloji
#bilecik
#Gedikkaya Mağarası
#Kalkolitik Çağ
#Kilya Figürü
#Yıldız Bekçisi
#Tarihi Keşif
#Yaşam
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