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 | Bengül Arıca

Tunceli'de film gibi dolandırıcılık! 43 milyon liralık tarihi eser vurgunu

Tunceli'de yaşanan akılalmaz olayda bir çete vatandaşları milyonlarca lira dolandırdı. Tarihi eserleri yurt dışında satarak yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle 43 milyon liralık 9 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 13:13

Film gibi dolandırıcılık olayı Tunceli'de yaşandı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser vaadiyle vatandaşları dolandıran bir şebekenin peşine düştü. Aylar süren titiz takip ve istihbarat çalışmaları sonucunda N.Y. ve İ.A. liderliğinde 9 ilde faaliyet gösteren ulusal ölçekteki organize suç örgütü çökertildi.

29 KİŞİ YAKALANDI

Tunceli merkezli İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Bingöl, Batman, Bitlis ve Gaziantep’te 29 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüt liderleri de dahil 25 şüphelinin yakalandığı operasyonla 28 faili meçhul olay aydınlatıldı.

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37 BANKA HESABINA EL KONULDU

37 banka hesabına el konulurken, 29 adet çeşitli bankalara ait banka kartı, 8 adet micro SD kart, 7 adet flaş bellek, 19 adet sim kart, 26 adet cep telefonu, 67 adet sahte heykel, 27 adet küp, 109 adet tabanca mermisi, 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

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43 MİLYON LİRALIK VURGUN

29 kişilik organize suç örgütünün buldukları tarihi eserleri yurt dışında satarak yüksek kazanç elde edecekleri vaadiyle vatandaşlardan para talep ettikleri belirlendi. Örgütün sahte tarihi eser satma vaadiyle dolandırdıkları vatandaşları müteakiben baskı altına alarak malvarlıklarını yağmaladıkları tespit edildi. MASAK incelemesi sonucunda organize suç örgütünün elde ettiği 43 milyon liralık suç gelirini aklamaya çalıştığı ortaya çıkarıldı.

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