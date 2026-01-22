Türkiye beyaza teslim oldu! Kızıldağ'da çığ dehşeti, Pozantı'da yol kapandı ve Çorum'da kar kaza getirdi

Erzincan-Sivas karayolu üzerinde ulaşım, gece saatlerinde meydana gelen çığ felaketi nedeniyle durma noktasına geldi. Kızıldağ Geçidi mevkiinde yola düşen çığ kütlesi, her iki istikamette de uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Olay yerine hızla sevk edilen Karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, temizlik çalışmalarının ardından yolun tek şeridinden kontrollü geçiş sağlanmaya başlandı. Sivas istikametine gidecek araçlar, tedbir amaçlı Üniversite Kavşağı'nda bekletiliyor.

ADANA-NİĞDE KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Adana’nın Pozantı ilçesiyle Niğde’nin Ulukışla ilçesini birbirine bağlayan karayolu, yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatıldı.

Adana’nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle Pozantı-Ulukışla karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri ulaşımı Pozantı ilçesinden Niğde-Ankara Otoyoluna yönlendirmeye başladı.

ÇORUM'DA KAR YAĞIŞI KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ: 7 YARALI

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda takla atan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Karaçay köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle A.K. idaresindeki 06 FAF 477 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi netiesinde kontrolden çıktı. Takla atan otomobil yol kenarında bulunan alana saplanarak durabildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.