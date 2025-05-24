Türkiye bu lezzetlerle dünyayı solladı! Dünyanın en iyi sakatatlarında 3 yemek

Dünyanın dört bir yanından en cesur lezzetlerin yarıştığı listede Türkiye, üç farklı yemekle adını zirveye yazdırdı. TasteAtlas’ın açıkladığı “dünyanın en iyi sakatat yemekleri” sıralamasında, sokak lezzetlerinin gözdesi kokoreç ilk üçe girdi. İşte en iyi sakatat lezzetleri...

Dünyanın dört bir yanından geleneksel tatları değerlendiren uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, 2025 yılı itibarıyla "en iyi sakatat yemekleri" listesini açıkladı. Küresel ölçekte ilgi gören ve yerel damak tatlarını yansıtan bu listede Türkiye üç farklı lezzetiyle öne çıktı.

EN İYİ SAKATAT YEMEĞİ İRAN'DAN

Listenin zirvesinde İran mutfağının klasiklerinden biri olan Kaleh Pacheh yer aldı. Baş ve ayak gibi hayvanın çeşitli bölümlerinden yapılan bu geleneksel yemek, bölgedeki kahvaltı kültürünün önemli bir parçası olarak biliniyor. İkinci sırada ise Peru'nun kalp etiyle hazırlanan sokak lezzeti Anticuchos de Corazon bulunuyor.

KOKOREÇ LİSTENİN 3'ÜNCÜ SIRASINDA

Türkiye'nin ünlü sokak yemeği Kokoreç, listenin üçüncü sırasında yer alarak uluslararası arenada büyük beğeni topladı. Baharatlı yapısı ve ızgarada pişirilme tekniğiyle öne çıkan kokoreç, hem yerli hem yabancı damaklar tarafından takdir topladı.

TasteAtlas’ın yayımladığı ilk 5 sıralamada Japonya’dan Gyutan (ızgara dil) dördüncü, Yunanistan’dan Kokoretsi ise beşinci sırada yer aldı.

Türkiye sadece kokoreçle değil, farklı bölgelerden gelen iki başka lezzetiyle de listeye girmeyi başardı. Güneydoğu Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan Ciğer Kebabı 11. sıraya yerleşirken, kış aylarının geleneksel şifa deposu olarak bilinen Kelle Paça Çorbası 17. sıradan kendine yer buldu.