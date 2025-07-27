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 | Merve Yaz

Türkiye yanıyor! Sıcaklık rekoru Şırnak''ta...

Türkiye yaklaşık bir haftadır sıcak havanın etkisi altında. Bunaltıcı sıcaklar vatandaşları bezdirirken rekor sıcaklık Şırnak'ta görüldü. Silopi'de termometreler 50,5 dereceyi gördü, tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı bildirildi.

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Türkiye yanıyor! Sıcaklık rekoru Şırnak''ta...
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 09:20

'nin sıcak havayla imtihanı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 25 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye kırıldığı ifade edildi.

Aynı gün ölçüm yapılan merkezlerin 132'sinde ise tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sıcaklık değerlerinin kaydedildiği bilgisi verildi.

Türkiye yanıyor! Sıcaklık rekoru Şırnak''ta...

ÖNCEKİ REKOR ESKİŞEHİR'DE ÖLÇÜLMÜŞTÜ

En son rekor kırılan sıcaklık değerinin 15 Ağustos 2023 tarihinde 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğü belirtildi.

Türkiye yanıyor! Sıcaklık rekoru Şırnak''ta...
Türkiye yanıyor! Sıcaklık rekoru Şırnak''ta...

Silopi'nin yanı sıra 25 Temmuz tarihinde 5 istasyonda da sıcaklığın 49 derece ve üzerine çıktığı kaydedilen açıklamada sıcaklığın Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 49,6, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 49,4, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 49,3, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 49,1, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 49 derece olarak ölçüldüğü vurgulandı.

Türkiye yanıyor! Sıcaklık rekoru Şırnak''ta...

YENİ SICAKLIK REKORLARI BEKLENİYOR

Öte yandan temmuzun son haftasında da yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağı tahmin ediliyor.

Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocukların günün en sıcak 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları tavsiye ediliyor.

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ETİKETLER
#türkiye
#sıcak hava dalgası
#iklim değişikliği
#sıcaklık rekoru
#Meteoroloji
#Yaşam
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