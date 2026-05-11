Türkiye'de 66 yıl sonra bir ilk! Kuraklık korkusu yerini rekor yağışa bıraktı

Kuraklık alarmı verilen Türkiye’de tablo tersine döndü. Son 7 ayda etkili olan yağışlar, tam 66 yılın rekorunu kırarken birçok bölgede kuraklığın şiddeti azaldı. En dikkat çeken tablo ise Siirt’te ortaya çıktı; kent, nisan ayında metrekareye düşen yağış miktarıyla Türkiye’nin zirvesine çıktı.

GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 20:46
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 20:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 7 aylık dönemdeki yağışlar yüz güldürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 7 aylık dönemdeki yağışlar yüz güldürdü ve 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Nisan ayında yağışlar normaline göre yüzde 50, geçen yıla göre yüzde 19 arttı.
Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri son 24 ve 23 yılın en yüksek nisan ayı yağışını kaydetti.
Nisan ayında en fazla yağış alan bölge Güneydoğu Anadolu, en fazla yağış alan il ise Siirt oldu.
İstanbul metrekareye 39.1 kilogram ile en az nisan yağışı alan il oldu.
Antalya, Osmaniye, Rize ve Siirt'te son 66 yılın en yüksek nisan ayı yağışları gerçekleşti.
66 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl nisan ayında yağışlar normaline göre yüzde 50, geçen yılın nisan ayına göre de yüzde 19 arttı. Yağışlar 7 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

EN AZ NİSAN YAĞIŞI İSTANBUL ALDI

Meteorolojik değerlendirmelerine göre son aylarda ülke genelinde etkili olan yağışlarla birlikte meteorolojik kuraklığın şiddetinde azalma gözlendi.

Akdeniz Bölgesi’nde son 24, İç Anadolu Bölgesi’nde ise son 23 yılın en yüksek nisan ayı yağışı kaydedildi. Nisan ayında en fazla yağış alan bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi, en fazla yağış alan il ise metrekareye 229.3 kilogram ile Siirt oldu. En az nisan yağışı metrekareye 39.1 kilogram ile İstanbul’da kaydedildi. Antalya, Osmaniye, Rize ve Siirt’te son 66 yılın en yüksek nisan ayı yağışları gerçekleşti.

