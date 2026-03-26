Türkiye’de ilk kez düzenlenecek! Kökbörü Oyunları için geri sayım başladı

Kadim Türk kültürünün en önemli mirasları arasında yer alan kökbörü, Kayseri’de yeniden hayat buluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde ve geniş paydaş desteğiyle gerçekleştirilecek Türklerin ata sporu 'Kökbörü Oyunları Erciyes 2026', 28 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Tekir Yaylası cami arkasındaki alanda oynanacak.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ DÜZENLENECEK

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek organizasyonda farklı bölgelerden gelecek atlı sporcular sahaya çıkarak kıyasıya mücadele verecek. Güç, denge, sürat ve takım koordinasyonunun ön plana çıkacağı müsabakalar, kökbörünün ruhunu tüm yönleriyle yansıtacak. Kökbörü Oyunları Erciyes 2026, kadim mirasın yaşatıldığı, atlı spor geleneğinin sahaya yansıdığı ve yüksek heyecanın yaşanacağı önemli bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde gerçekleştirilen organizasyonlar, şehrin spor vizyonuna önemli katkı sağlıyor. ACES Europe tarafından '2024 Avrupa Spor Şehri' unvanına layık görülen Kayseri, Büyükşehir ile 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti adaylık süreçlerini de güçlü ve kararlı bir şekilde yönetiyor.