Türkiye'de üç yeni endemik fare türü keşfedildi

Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üç yeni endemik fare türü keşfedildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü'nde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Türkiye'de üç yeni endemik fare türü keşfedildi
09.01.2026
09.01.2026
09.01.2026

Türkiye genelinde yeni canlı türleri üzerinde çalışmalar devam ediyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Teoman Kankılıç'ın yürütücülüğünü yaptığı proje kapsamında üç yeni kemirici türü keşfedildi.

Türkiye'de üç yeni endemik fare türü keşfedildi

Q1 kategorisinde yer alan Zoologischer Anzeiger dergisinde yayımlanan araştırmada, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üç yeni kör fare türü tanımlandı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda bu türlerin endemik olduğu belirlendi. Keşfedilen türlere isim veren Prof. Dr. Teoman Kankılıç, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde tespit edilen türe N. karyominor, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevresinde keşfedilen türe N. Garzenensis, Gaziantep ile Kilis çevresinde bulunan türe ise N. Colaki adını verdi. Araştırma; bu türlerin düşük oksijenli (hipoksik) ortamlara yüksek tolerans göstermeleri ve kansere karşı dirençli model organizmalar olmaları nedeniyle bilimsel çalışmalar açısından büyük önem taşıyor.

"BİLİME KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu yürütülen çalışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyelerinin öncülüğünde gerçekleştirilen bu nitelikli araştırmayla ülke adına üç yeni türün bilim dünyasına kazandırılmasından büyük gurur duyduklarını ifade etti. Uluslararası saygınlığa sahip bir dergide yayımlanan bu çalışmanın, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin bilimsel üretkenliğini ve araştırma kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Rektör Uslu bölgesel kalkınmayı merkeze alan, üreten ve geliştiren üniversite anlayışı doğrultusunda bilimi toplumsal faydaya dönüştüren tüm akademik çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak emeği geçen tüm akademisyenleri ve araştırmacıları tebrik etti.

Türkiye'de üç yeni endemik fare türü keşfedildi

Çalışma; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü'nden Öğr. Gör. İlhan Tatyüz, Dr. Öğr. Üyesi İlkay Civelek ve doktora öğrencisi Burcu Köse'nin yanı sıra Aksaray Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tolga Kankılıç, Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yüksel Çoşkun ve Batman Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yürümez'in katkılarıyla gerçekleştirildi.

