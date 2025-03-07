Türkiye'nin en uzun nehrinde kuraklık tehlikesi: Su seviyesi kritik noktada

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Sivas'tan doğup Samsun'dan Karadeniz'e dökülen nehrin Kırıkkale kesimindeki su seviyesi son yıllarda giderek azaldı. Bir zamanlar coşkuyla akan Kızılırmak'ın bazı bölümleri artık yürüyerek geçilebilir hale geldi. Nehrin havadan çekilen görüntüsü ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğup Samsun'un Bafra ilçesinden Karadeniz'e kadar dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, kuraklık nedeniyle alarm veriyor. Bin 355 kilometre uzunluğundaki nehrin Kırıkkale kesimindeki su seviyesi son yıllarda giderek azaldı. Su kaybı, bazı bölgelerde adacıkların oluşmasına sebep oldu.

KURAKLIK TARIMI DA VURDU

Kuraklık, yalnızca doğal yaşamı değil, tarımsal üretimi de ciddi şekilde etkiliyor. Artan sıcaklık ve azalan yağışlar, yer altı su kaynaklarını tükenme noktasına getirdi. Tarımsal sulama için daha derin sondaj kuyuları açmak zorunda kalan çiftçiler, suya ulaşmanın her geçen gün zorlaştığını belirtti.

"ÖNCEDEN 20 METREDEN SU ÇIKARDI, ŞİMDİ 100 METREDEN"

Yukarımahmutlar köyünde çiftçilik yapan Halil Yurdakul, "Önceden 20 metreden su çıkıyordu, şimdi 100 metreye kadar sondaj vuruyoruz. Yonca, fasulye, salatalık, kelek ekiyorduk ama şu anda araziler kurak durumda. 150 hanenin 100'ü tarımla geçiniyordu, artık ekim yapamıyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

"TARLAYI BİR YIL EKİYORUZ, BİR YIL BOŞ BIRAKIYORUZ"

Bir başka çiftçi Batuhan Yurdakul ise toprağın artık verim vermediğini belirterek, "Bir yıl buğday ekiyoruz, bir yıl tarlayı boş bırakıyoruz. Eskiden 7 metrede su bulunurdu, şimdi 100 metre sondaj kazıyoruz ama su çıkmıyor" diye konuştu.

GÜBRE İHTİYACI DA ARTTI

Ömer Yönay da eskiden bu kadar gübreye ihtiyaç duymadıklarını ifade ederek, "Eskiden ekinler kendiliğinden büyürdü, şimdi yağmur yağmazsa diye erkenden gübre atıyoruz" şeklinde konuştu.