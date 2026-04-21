TUS tercihleri ne zaman yapılacak hangi ayda? TUS sonuçlarının ardından gözler tercih takviminde

ÖSYM tarafından 15 Nisan 2026’da sonuçları açıklanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonrasında gözler 2026 TUS tercih takvimine çevrildi. Binlerce hekim adayının uzmanlık sürecindeki en kritik aşaması olan TUS tercihleri başladı mı sorusu, kontenjan kılavuzunun yayımlanmasıyla netlik kazanacak. Peki, TUS tercihleri hangi ayda ve ne zaman yapılacak? TUS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından dikkatler tercih takvimine odaklandı.

Özetle

2026 TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçen yılın takvimi incelendiğinde, 18 Nisan’da duyurulan sonuçların ardından tercih işlemlerinin 21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildiği görülüyor. Bu bilgiler doğrultusunda 2026-TUS 1. Dönem tercihleri için de Mayıs ayının üçüncü haftası öne çıkıyor. TUS tercih başvuruları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak.

TUS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

TUS kontenjanları şu ana kadar duyurulmadı. Kontenjanların, tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 1. Dönem TUS taban puanları ile kontenjanlar açıklanmıştı. Kılavuzda bölümlerin toplam alım sayısı, özel ve genel koşulları ile diğer ayrıntılar yer alıyor.

