Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüyle ilgili karar verildi

Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'nde bir ortaokulda kız ve erkek öğrenci tuvaletlerinin üst bölümlerinde kamera cihazlarının yer aldığına dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Olay kamuoyuna yansımasının ardından veliler ve öğrenciler duruma tepki gösterirken söz konusu kameralar kısa sürede okuldan sökülmüştü. Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, olaydan geçen hafta perşembe günü haberdar olduklarını belirterek, "Geçen hafta perşembe günü akşam saatlerinde bir okulumuzdaki kamera yerleştirilmesiyle ilgili bilgi aldık. Cuma sabahı itibarıyla derhal inceleme ve soruşturma sürecini başlattık. Süreç hâlen devam ediyor ve kısa süre içerisinde sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız" demişti. Okul tuvaletlerine kamera yerleştirilmesini kesinlikle kabul etmediklerini vurgulayan Ocak, "Eğitim müfettişleri başkanımız ve bir şube müdürümüz bu soruşturmayı yürütmek üzere görevlendirildi. Türkiye bir hukuk devletidir ve herkes yetkisini kanunlar çerçevesinde kullanır. Okul tuvaletlerine kamera kurulmasını hiçbir gerekçeyle tasvip etmemiz mümkün değildir. Bu uygulama bizim bilgimiz ve iznimiz dışında yapılmıştır. Bu tür sesli ya da görüntülü kayıtların bulunmasını asla uygun görmüyoruz. Mevzuatın bize vermediği bir yetkinin bu şekilde kullanılmaması gerekir. Soruşturma raporunun ardından gerekli işlemler yapılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Olayın ardından mülki amirler ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan inceleme ve soruşturmada yapılan ilk incelemelerde sorumluluk tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Soruşturmanın ilk aşamasında okul müdürü Ömer K.'nin görevden alındığı, öğretmen olarak başka bir okula görevlendirildiği öğrenildi. Okul müdürlüğü görevine ise geçici görevlendirme yapılacağı bildirildi.