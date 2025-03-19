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 | Özge Sönmez

Twitter ve Instagram'a erişim sorunu! Twitter ve Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?

Twitter ve Instagram'da sabah saatlerinden bu yana erişim sıkıntısı yaşanıyor. 19 Mart Çarşamba günü kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşadıklarını bildirerek "Twitter ve İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor?" sorularını araştırmaya başladı. Sorunun dünya çapında bir kesintiden mi yoksa bölgesel mi olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. İşte detaylar!

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Twitter ve Instagram'a erişim sorunu! Twitter ve Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 10:52

Sabah saatlerinde X, Instagram ve YouTube'a giriş yapmak isteyen vatandaşlar ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Twitter ve Instagram'ın yanı sıra TikTok ve Youtube'a da erişim sıkıntısı yaşanıyor. Kullanıcılar, özellikle akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde yüklenme sorunuyla karşılaştı. Sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı yaşayan kullanıcılar ise "Instagram çöktü mü, Twitter çöktü mü, Facebook çöktü mü, Youtube çöktü mü?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

X VE INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

X (Twitter), Instagram, TikTok ve Youtube'da yaşanan erişim sıkıntısı birçok kullanıcıyı etkiledi. Kullanıcılar sorunun kaynağını araştırırken henüz yetkililerden bir açıklama gelmedi. Sorunun ne zaman çözüleceği ve giderileceğiyle ilgili de bir bilgi bulunmuyor.

Sorunun global bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir problemden mi kaynaklandığı bilinmiyor.

Kesintileri takip eden web sitesi downdetector'deki verilere göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor. Sitede 19 Mart 2025 tarihinde sabah saat 07.00 itibarıyla kullanıcılardan yoğun şekilde rapor geldiği görülüyor.

VPN'SİZ INSTAGRAM'A NASIL GİRİLİR?

X ve Instagram'da yaşanan erişim sıkıntısının ardından platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar VPN'siz nasıl girileceğini araştırıyor.

VPN kullanmadan Instagram'a giriş yapmak için kullanıcıların DNS adresini değiştirmeleri gerekiyor.

DNS adresini değiştirmek için kullanıcıların şu adımları takip etmeleri gerekiyor:

Ayarlar menüsüne giriş yapın.

Wi-Fi seçeneğini seçerek bağlı olduğunuz ağın yanındaki yuvarlak içindeki "i" harfine tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranı aşağıya kaydırarak "DNS'i Ayarla" seçeneğini seçin.

"Elle" yazan seçeneğe tıklayarak açılan ekstra bölümden "Sunucu Ekle" seçeneğine tıklayın ve "1.1.1.1" yazın.

Wi-Fi bağlantısını kapatıp açtıktan sonra sorunsuz bir şekilde Instagram'a giriş yapabileceksiniz.

VPN KULLANMAK GÜVENİLİR Mİ?

VPN birçok açıdan daha güvenli olarak görülmektedir.

Ancak VPN servis sağlayıcısında yaşanan teknik sorun, güvenlik açığı veya siber saldırı banka, sosyal medya hesapları ve ev adresiniz gibi kişisel bilgilerinizin dolandırıcıların eline geçmesine neden olabilir.

Güvenilir olmayan VPN servis sağlayıcıları da bu bilgilerinize erişim sağlayabilir.

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