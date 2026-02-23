Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Üç çocuk annesi taksici müşterilerini şaşırtıyor: Görünce tekbir getirip ayet okuyanlar var

Isparta'da yaşayan üç çocuk annesi Hacer Topal, 3 yıldır devam ettiği taksicilik mesleğinde hem ailesinin geçimine katkı sağlıyor hem de kadınlara örnek oluyor. Şoförlüğün önce bir heves, ardından tutkuya dönüştüğünü dile getiren Topal, “Şimdi ise mesleğim oldu ve gurur duyuyorum" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 11:26

Isparta'da yaşayan üç çocuk annesi 39 yaşındaki Hacer Topal, yaklaşık 3 yıldır yaptığı taksi şoförlüğü ile direksiyon başında ekmeğini kazanıyor. Gece gündüz demeden müşterilerine hizmet veren Topal, mesleğini severek sürdürdüğünü ifade ederken kadınların istedikleri takdirde her mesleği başarabileceğini de gözler önüne seriyor.

Üç çocuk annesi taksici müşterilerini şaşırtıyor: Görünce tekbir getirip ayet okuyanlar var

“ARABAYI KULLANMAK NASIL BİR DUYGU DİYE MERAK EDEREK BAŞLADIM”

Yaklaşık 10 yıldır Isparta'da yaşadığını belirten Hacer Topal, şoförlüğün önce bir heves, ardından tutkuya dönüştüğünü dile getirdi. Topal, "Ben okuyamadım, aslında çok istemiştim ama şartlar el vermedi. Arabayı kullanmak nasıl bir duygu diye merak ederek başladım. İlk başta heves gibiydi ama sonra tutkuya dönüştü. Şimdi ise mesleğim oldu ve gurur duyuyorum. Direksiyon benim ekmeğim. Ondan para kazanıyorum. Üç çocuğum var, bir ev geçindiriyorum. Isparta'da iş imkanları zaten kısıtlı. Ekonomik şartlar belli. Arabanın yakıtı, vergisi, sanayi masrafları derken kazandığımızın çoğu giderlere gidiyor ama yine de çalışmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

Üç çocuk annesi taksici müşterilerini şaşırtıyor: Görünce tekbir getirip ayet okuyanlar var

“BENİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDILAR”

Kadın taksici olarak zaman zaman şaşkınlıkla karşılandığını belirten Topal, yaşanan ilginç anları da, "Arabaya binen yolcular genelde ‘Merhaba abi' diyor. Sonra dönüp beni görünce ‘Abla sen miydin?' diye şaşırıyorlar. Tebrik eden de çok, fotoğraf çektirmek isteyen de. Video çekip paylaşanlar oluyor. Bazen trafikte sıkıştıranlar oluyor ama ben kurallara uyarak yoluma devam ediyorum. Bir gece mesaisinde iki yolcu binmişti. Beni görünce şaşırdılar. Öndeki Kevser Suresi'ni okumaya başladı, arkadaki tekbir getiriyordu. O anı hiç unutamıyorum, hâlâ aklıma geldikçe gülüyorum" sözleriyle aktardı.

Üç çocuk annesi taksici müşterilerini şaşırtıyor: Görünce tekbir getirip ayet okuyanlar var

“KADIN OLMAK KOLAY DEĞİL AMA İMKÂNSIZ DA DEĞİL”

Kadınların hem evde hem iş hayatında büyük sorumluluk taşıdığını vurgulayan Topal, kadınlara da çağrıda bulunarak, "Bir kadın hem anne, hem çalışan, hem öğretmen, hem de evin direği oluyor. Ülkemizde kadın olmak kolay değil ama imkânsız da değil. Ehliyeti olup korkan kadınlar varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Direksiyon başına geçsinler, kendi ekmeklerini kazansınlar. Ben çocuklarımın okuması için mücadele ediyorum. Onlar sevdikleri mesleği yapsın istiyorum. Eğer bir gün direksiyon başına geçmek isterlerse ona da saygı duyarım. Yeter ki severek yapsınlar" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#İsparta
#kadın sürücü
#taksi şoförü
#meslek
#Hacer Topal
#Yaşam
