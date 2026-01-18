Menü Kapat
Taksici bu defa vicdanıyla konuşuldu: Havale geçiren çocuğu sırtında taşıdı

Muş’ta taksici Ceyhan Kılıçaslan, yoğun trafik nedeniyle ilerleyemeyen araçtan inerek havale geçiren 2 yaşındaki çocuğu sırtında yaklaşık 1 kilometre taşıdı. Polis ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay anını anlatan Kılıçaslan, "Namaz kılmak için caminin önünde durdum. Elinde bir çocukla bir bayan bekliyordu. Rica etti; taksi bulamadıklarını, trafik yoğun olduğu için hastaneye gidemediğini söyledi. ‘Rica etsem hastaneye götürür müsünüz?’ dedi. Tabii dedim; arabada bir müşterim vardı. Eğer izni olursa sizi de beraber götürürüz, ücreti de almayız dedik. Müşterimi bıraktım. Hastaneye 1 kilometre kala çocuk fenalaşmaya başladı. Trafik de çok yoğundu, ilerleyemedik. En son boş bir yere arabayı park ettim. Baktım çocuk havale geçiriyor. O anda elimizden bir şey gelmedi. Hemen kucağıma aldım, koşmaya başladım. Bir kilometrelik mesafeyi nefes nefese koştum. Kışlık elbise ve botla koşmak da çok zor oldu. Yolda trafik polislerine denk geldik. Rica ettik; ‘Çocuk havale geçiriyor, nefes almıyor’ dedik. Sağ olsun onlar da acil dönüş yapıp siren çalarak trafiği açtılar ve yardımcı oldular. Acil girişine kadar eşlik ettiler. Çocuk 2 yaşındaydı, çok zor bir durumdu. Bayan o halde bırakılamazdık. Hastanede işlemlerini yaptık, kan tahlili alındı. Sağlık ekipleri derhal müdahale etti. Gerçekten çok zor bir durumdu. Allah kimsenin başına vermesin. Trafik tıkandıktan sonra elimizden ancak bu geldi. Çok şükür, elhamdülillah çocuğun durumu iyi" dedi.

