Pendik'te İETT otobüsleri kara saplandı! Yolcular evlerine yaya olarak gidebildi

Pendik genelinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, ana arterler ve bağlantı yollarında yoğun bir mesai harcayarak kar küreme ve tuzlama operasyonlarını sürdürüyor. Ancak belediyenin yolları açık tutma çabasına rağmen, Sülüntepe Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde İETT otobüsleri kış şartlarına elverişsiz lastikleri nedeniyle ilerleyemeyerek yolda kaldı. Otobüslerin hareket kabiliyetini yitirmesiyle birlikte araçlarda mahsur kalan çok sayıda yolcu, kar yağışı altında yolculuklarına yaya olarak devam etmek zorunda kaldı. Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden ve saatlerce beklemek durumunda kalan vatandaşlar, belediye ekiplerinin yolları temizlediğini ancak otobüslerin teknik yetersizlikleri sebebiyle mağduriyet yaşandığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.